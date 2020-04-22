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Перес: Машины Формулы 1 2020 года будут лучшими в истории

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Перес: Машины Формулы 1 2020 года будут лучшими в истории
Автор:
, редактор
22 апр. 2020 г., 11:26

Пилот Racing Point уверен, что построенные к этому сезону автомобили побьют рекорды на всех трассах чемпионата

Формула 1 уже решила отложить переход на новый технический регламент до 2022 года, что вызвало разочарование у многих болельщиков. Тем временем пилот Racing Point Серхио Перес считает, что построенные к этому году машины тоже не стоит недооценивать.  

«У нас сейчас самые быстрые машины в истории Формулы 1, – сказал Перес пресс-службе Ф1. – Вы даже не представляете, какая у нас скорость в быстрых поворотах. Это даже близко не похоже на машины предыдущих лет. Квалификационные круги будут просто восхитительными. С этими машинами мы побьем рекорды на всех трассах в этом году, они просто лучшие».

Сама Racing Point зимой позаимствовала общую концепцию конструкции машины у Mercedes и впечатлила всех темпом на предсезонных тестах. Перес рассчитывает, что в этом сезоне его болид окажется весьма конкурентоспособным: «Впервые в истории у нас столь хорошая машина. Конечно, мы не знаем насколько RP20 конкурентоспособен на фоне остальных, но в целом он воодушевляет. Поэтому ситуация в Мельбурне была для нас очень болезненна – учитывая, как хорошо мы были готовы и какая у нас была машина. Но сейчас для всех болезненное время».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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