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Перес увидел несправедливость в критике со стороны болельщиков

По мнению гонщика, его ошибки вызывают у поклонников Ф1 куда более острую реакцию, чем аналогичные неудачи других гонщиков

Александр Кабановский
Автор:
Серхио Перес, Red Bull Racing

В последнее время Серхио Пересу нечасто удается добиваться заметных результатов. Пока Макс Ферстаппен за рулем Red Bull выигрывает гонку за гонкой, мексиканцу далеко не всегда удается просто добраться до призового подиума на такой же машине. 

Перед летним перерывом он говорил, что оставил позади сложный период и больше не пытается конкурировать с Максом – однако результаты Переса остаются нестабильными, а на недавнем Гран При Японии он и вовсе собрал целую россыпь неприятностей, которая завершилась первым в сезоне сходом.

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При этом сам пилот считает, что адресованная ему критика является преувеличенной.

«Вспомните, что было у [Джорджа] Расселла, – цитирует гонщика испанская газета Marca. – [В Сингапуре] он разбил машину, занимая на последнем круге третье место. И что-то я не помню, чтобы кто-то обвинял его.  

Но если что-то такое случается в Red Bull, три сотни каналов начинают наперебой требовать твоего увольнения. В Формуле 1 подобное происходит постоянно, нам приходится учиться выживать в такой атмосфере. 

А еще у меня сложилось впечатление, что очень сильно сказывается тот факт, что я из Мексики».

Ранее гоночный консультант Хельмут Марко вынужден был извиняться после того, как назвал Серхио «нестабильным южноамериканцем».

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Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

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