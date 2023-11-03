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Перес: Уверен, Макс поможет мне в споре за второе место

Гонщик Red Bull высказал очень смелое предположение в отношении своего партнера покоманде…

Бьорн Смит
Автор Бьорн Смит
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Серхио Перес, Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В концовке нынешнего сезона Ф1 Серхио Перес ведет борьбу за первое в свое карьере вице-чемпионское звание с набравшим хороший ход Льюисом Хэмилтоном. Если бы не дисквалификация пилота Mercedes а Остине, сейчас разница между соперниками составляла бы всего несколько очков. 

Пока же в таблице 20 баллов, но и они не дают мексиканцу никакой гарантии – особенно если вспомнить, что год назад в Сан-Паулу именно у Mercedes была быстрейшая машина.  

В медиа-день Гран При Бразилии Перес рассказал, что рассчитывает на помощь своего напарника Макса Ферстаппена, который уже решил свои турнирные задачи, досрочно завоевав третий чемпионский титул. 

«Мы пока не обсуждали этот вопрос, – сказал Серхио. – Но если такая ситуация возникнет, я не сомневаюсь, что получу от Макса помощь».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне, когда Перес так же вел спор за второе место с Шардем Леклером из Ferrari, именно в Бразилии произошла весьма показательная история. Макс отказался пропускать напарника на трассе в споре за шестое место. 

Мексиканец в итоге завершил сезон третьим, не позволив Red Bull впервые в своей истории занять две верхние 

Серхио Перес, Red Bull RB19, с повреждениями машины после аварии на старте

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Серхио Перес, Red Bull RB19, с повреждениями машины после аварии на старте

В прошлое воскресенmt Перес попал в аварию на старте домашнего Гран При, где попробовал выйти в лидеры с пятого места на решетке, но столкнулся в первом повороте с Шарлем Леклером на Ferrari.

«Это было очень болезненно, – признал Серхио. – Я возвращался домой, понимая, каким ужасным получился день. Особенно печально было, когда я размышлял, что могло бы получиться, не будь этого контакта. Впрочем, вскоре я успокоился, понял, что сделал все возможное».

Он продолжил: «Я сражался за лидерство, рискнул – но этот риск не оправдался. Но я могу сказать себе, что в тот уик-энд отдал себя целиком. А болельщики продолжили поддерживать меня даже после того, что произошло. Отношение команды тоже очень помогло».

Говоря о причинах столкновения, мексиканец отметил: «У машин нынешнего поколения очень значительная слепая зона, где соперник просто пропадает из поля твоего зрения».

Также, по его словам, очень здорово, что уже спустя несколько дней после этапа в Мехико Формула 1 приехала в Сан-Паулу. 

«Думаю, это отличная возможность показать свою психологическую устойчивость и силу гонщика, – объяснил Серхио. – Сложные моменты бывают у всех, но важнее всего, как ты умеешь справляться с ними и двигаться дальше».

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