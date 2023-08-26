Перес усомнился в правоте тактики Red Bull на квалификацию

После двух красных флагов, которые в общей сложности удлинили субботнюю сессию на голландской трассе на лишние полчаса, у участников финального сегмента осталась всего одна быстрая попытка, которая и должна была определить стартовые позиции.

Макс Ферстаппен блестяще использовал свой шанс и завоевал на домашней трассе поул, а вот его партнер по Red Bull Серхио Перес остался только седьмым, проиграв более секунды.

Оценивая итоги своей квалификации, мексиканский гонщик отметил: «Все сложилось как-то дергано, и значительную часть времени мы просто ждали в гараже. При этом солнце продолжало светить, так что сложно было оценить реальный уровень сцепления на трассе.

Когда я выехал, то понял, что наш план с двумя быстрыми кругами, похоже, ошибочный – с ним нагрузка на шины оказывается слишком высокой. Но хорошо известно, что лучше всего тактику понимаешь после завершения сессии. Так что завтра мы седьмые – надо будет хорошо стартовать и после этого двигаться вперед».

Говоря о гонке, Перес добавил: «Понятно, что будет непросто, учитывая количество быстрых машин вокруг. Отыгрываться будет сложно, но в этом наша цель».

Дополнительная информация: Олег Карпов