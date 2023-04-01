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Перес улетел с трассы в первом сегменте и выбыл из квалификации

Гонщик Red Bull ошибся на торможении в третьем повороте и будет теперь стартовать в гонке с последней позиции

Александр Кабановский
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Перес улетел с трассы в первом сегменте и выбыл из квалификации
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С начала субботней сессии в Альберт-парке прошло всего восемь минут, когда Серхио Перес на первом же быстром круге выехал в гравий в третьем повороте и вынужден был покинуть машину, не сумев выбраться обратно. 

По радио мексиканец раздраженно бросил: «Та же проблема, что в тренировке». Утром мексиканец несколько раз ошибался в этом же месте, но ему всякий раз удавалось вернуться на асфальт. В этот раз машина его Red Bull уткнулась носом в забор, около которого был участок раскисшей от дождей грязи – выбраться из этой ловушки своим ходом пилоту не удалось. 

Для Переса, который приехал в Мельбурн, отставая на одно очко от своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена, старт с последнего места станет серьезным ударом – на не самой обгонной трассе прорваться через пелотон ему будет очень непросто. 

Для эвакуации машины Серхио заезды на несколько минут прервали красными флагами.

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