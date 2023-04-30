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Перес уехал от Ферстаппена и выиграл в Азербайджане

Оказавшись впереди титулованного напарника по ходу пит-стопов, Серхио использовал свой шанс и одержал вторую победу в сезоне. Шарль Леклер замкнул тройку призеров

Александр Кабановский
Автор:
Перес уехал от Ферстаппена и выиграл в Азербайджане

Гонка в Баку не оправдала ожиданий тех, кто рассчитывал увидеть невероятный триллер. По сути, ее решающим моментом стала авария Ника де Вриса на десятом круге. Гонщик AlphaTauri задел ограждение в пятом повороте и остановился в шестом, после чего судьи выпустили машину безопасности. 

К этому моменту в гонке уже лидировал дуэт Red Bull. Шарль Леклер выиграл старт с поула, но ничего не смог противопоставить мощи DRS на RB19 – Макс Ферстаппен прошел лидера Ferrari в первом повороте четвертого круга, Серхио Перес повторил маневр напарника на шестом. 

Как только стало ясно, что машина де Вриса опасно стоит на трассе, Максу сразу скомандовали ехать на пит-стоп. При этом Перес и другие пилоты остались на трассе, продолжая поддерживать гоночный темп – и отправились менять шины только на следующем круге, когда прозвучало объявление о выезде машины безопасности.

Из-за этого Ферстаппен оказался в пелотоне только третьим. На рестарте он сразу же пошел в атаку на Леклера и прошел того в третьем повороте, но догнать Переса так и не сумел до самого финиша. 

Более того, мексиканец стабильно наращивал отрыв, ему не помешал даже легкий удар о барьер в 15-м повороте. Перед финишем преимущество Переса достигло комфортных четырех секунд. 

После победы Серхио сократил отставание от действующего чемпиона в общем зачете до шести очков. 

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari F1-23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari F1-23

Шарль Леклер впервые в сезоне поднялся на подиум, финишировав третьим (до того он был вторым лишь в спринте), а вот другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс не удержал четвертое место. 

На тот самом рестарте, где Макс прошел Шарля, преследующему их испанцу пришлось чуть сбросить скорость – и Фернандо Алонсо тут же бросился в атаку по внутренней стороне четвертого поворота (на кадре выше). Гонщик Aston впервые в 2023-м не попал на пьедестал, но финишировал четвертым при старте с шестого места – при этом всего в 0,8 секундах за Леклером.

Кроме Сайнса, позицию Алонсо по ходу дистанции уступил Льюис Хэмилтон – он провел свой пит-стоп еще до машины безопасности и откатился было назад, но затем воспользовался ошибками Джорджа Расселла и Лэнса Стролла, чтобы закончить гонку шестым.

Канадец с британцем заняли две следующие строчки протокола, причем пилот Mercedes провел «бесплатный» пит-стоп перед финишем и заработал бонус за лучший круг. 

Девятым и десятым долгое время оставались Эстебан Окон с Нико Хюлькенбергом – оба стартовали на Hard и не проводили пит-стоп до финальных кругов. Но когда это произошло, очки смогли заработать Ландо Норрис и Юки Цунода.

Кроме де Вриса, не завершил гонку лишь Чжоу Гуаньюй, которого подвела машина. Другой гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас уже в самом начале откатился назад, когда Алекс Элбон подтолкнул не него машину Оскара Пиастри. В итоге финн трижды ездил на пит-стопы и остался самым последним.

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Победа стала для Серхио Переса шестой в карьере и второй в сезоне – однако мексиканец впервые стал сильнейшим во второй раз на одной трассе. Кроме того, на седьмой год проведения этапов в Баку прервалась традиция смены победителей: прежде на вершину подиума здесь поднимались шестеро разных пилотов.

Сезон Ф1 продолжится уже через неделю на еще одной городской трассе в Майами. 

Результаты Гран При Азербайджана (51 круг)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:32'42.436   1
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:32'44.573 2.137 1
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:33'03.653 21.217 1
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1:33'04.460 22.024 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:33'27.927 45.491 1
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:33'28.581 46.145 1
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:33'34.053 51.617 1
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:33'56.676 1'14.240 2
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:34'02.812 1'20.376 1
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:34'06.298 1'23.862 1
11 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1:34'08.937 1'26.501 1
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:34'11.059 1'28.623 1
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:34'12.165 1'29.729 1
14 France Пьер Гасли Alpine Renault 1:34'13.768 1'31.332 2
15 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:34'20.230 1'37.794 1
16 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1:34'23.379 1'40.943 1
17 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1 lap   1
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   3
  China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari     2
  Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull      
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