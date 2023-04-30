Перес уехал от Ферстаппена и выиграл в Азербайджане
Оказавшись впереди титулованного напарника по ходу пит-стопов, Серхио использовал свой шанс и одержал вторую победу в сезоне. Шарль Леклер замкнул тройку призеров
Гонка в Баку не оправдала ожиданий тех, кто рассчитывал увидеть невероятный триллер. По сути, ее решающим моментом стала авария Ника де Вриса на десятом круге. Гонщик AlphaTauri задел ограждение в пятом повороте и остановился в шестом, после чего судьи выпустили машину безопасности.
К этому моменту в гонке уже лидировал дуэт Red Bull. Шарль Леклер выиграл старт с поула, но ничего не смог противопоставить мощи DRS на RB19 – Макс Ферстаппен прошел лидера Ferrari в первом повороте четвертого круга, Серхио Перес повторил маневр напарника на шестом.
Как только стало ясно, что машина де Вриса опасно стоит на трассе, Максу сразу скомандовали ехать на пит-стоп. При этом Перес и другие пилоты остались на трассе, продолжая поддерживать гоночный темп – и отправились менять шины только на следующем круге, когда прозвучало объявление о выезде машины безопасности.
Из-за этого Ферстаппен оказался в пелотоне только третьим. На рестарте он сразу же пошел в атаку на Леклера и прошел того в третьем повороте, но догнать Переса так и не сумел до самого финиша.
Более того, мексиканец стабильно наращивал отрыв, ему не помешал даже легкий удар о барьер в 15-м повороте. Перед финишем преимущество Переса достигло комфортных четырех секунд.
После победы Серхио сократил отставание от действующего чемпиона в общем зачете до шести очков.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari F1-23
Шарль Леклер впервые в сезоне поднялся на подиум, финишировав третьим (до того он был вторым лишь в спринте), а вот другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс не удержал четвертое место.
На тот самом рестарте, где Макс прошел Шарля, преследующему их испанцу пришлось чуть сбросить скорость – и Фернандо Алонсо тут же бросился в атаку по внутренней стороне четвертого поворота (на кадре выше). Гонщик Aston впервые в 2023-м не попал на пьедестал, но финишировал четвертым при старте с шестого места – при этом всего в 0,8 секундах за Леклером.
Кроме Сайнса, позицию Алонсо по ходу дистанции уступил Льюис Хэмилтон – он провел свой пит-стоп еще до машины безопасности и откатился было назад, но затем воспользовался ошибками Джорджа Расселла и Лэнса Стролла, чтобы закончить гонку шестым.
Канадец с британцем заняли две следующие строчки протокола, причем пилот Mercedes провел «бесплатный» пит-стоп перед финишем и заработал бонус за лучший круг.
Девятым и десятым долгое время оставались Эстебан Окон с Нико Хюлькенбергом – оба стартовали на Hard и не проводили пит-стоп до финальных кругов. Но когда это произошло, очки смогли заработать Ландо Норрис и Юки Цунода.
Кроме де Вриса, не завершил гонку лишь Чжоу Гуаньюй, которого подвела машина. Другой гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас уже в самом начале откатился назад, когда Алекс Элбон подтолкнул не него машину Оскара Пиастри. В итоге финн трижды ездил на пит-стопы и остался самым последним.
Победа стала для Серхио Переса шестой в карьере и второй в сезоне – однако мексиканец впервые стал сильнейшим во второй раз на одной трассе. Кроме того, на седьмой год проведения этапов в Баку прервалась традиция смены победителей: прежде на вершину подиума здесь поднимались шестеро разных пилотов.
Сезон Ф1 продолжится уже через неделю на еще одной городской трассе в Майами.
Результаты Гран При Азербайджана (51 круг)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:32'42.436
|1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:32'44.573
|2.137
|1
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:33'03.653
|21.217
|1
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1:33'04.460
|22.024
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:33'27.927
|45.491
|1
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:33'28.581
|46.145
|1
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:33'34.053
|51.617
|1
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:33'56.676
|1'14.240
|2
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:34'02.812
|1'20.376
|1
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:34'06.298
|1'23.862
|1
|11
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1:34'08.937
|1'26.501
|1
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:34'11.059
|1'28.623
|1
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:34'12.165
|1'29.729
|1
|14
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1:34'13.768
|1'31.332
|2
|15
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:34'20.230
|1'37.794
|1
|16
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1:34'23.379
|1'40.943
|1
|17
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|1
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|3
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
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