Перес уехал от Ферстаппена и выиграл в Азербайджане

Гонка в Баку не оправдала ожиданий тех, кто рассчитывал увидеть невероятный триллер. По сути, ее решающим моментом стала авария Ника де Вриса на десятом круге. Гонщик AlphaTauri задел ограждение в пятом повороте и остановился в шестом, после чего судьи выпустили машину безопасности.

К этому моменту в гонке уже лидировал дуэт Red Bull. Шарль Леклер выиграл старт с поула, но ничего не смог противопоставить мощи DRS на RB19 – Макс Ферстаппен прошел лидера Ferrari в первом повороте четвертого круга, Серхио Перес повторил маневр напарника на шестом.

Как только стало ясно, что машина де Вриса опасно стоит на трассе, Максу сразу скомандовали ехать на пит-стоп. При этом Перес и другие пилоты остались на трассе, продолжая поддерживать гоночный темп – и отправились менять шины только на следующем круге, когда прозвучало объявление о выезде машины безопасности.

Из-за этого Ферстаппен оказался в пелотоне только третьим. На рестарте он сразу же пошел в атаку на Леклера и прошел того в третьем повороте, но догнать Переса так и не сумел до самого финиша.

Более того, мексиканец стабильно наращивал отрыв, ему не помешал даже легкий удар о барьер в 15-м повороте. Перед финишем преимущество Переса достигло комфортных четырех секунд.

После победы Серхио сократил отставание от действующего чемпиона в общем зачете до шести очков.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari F1-23

Шарль Леклер впервые в сезоне поднялся на подиум, финишировав третьим (до того он был вторым лишь в спринте), а вот другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс не удержал четвертое место.

На тот самом рестарте, где Макс прошел Шарля, преследующему их испанцу пришлось чуть сбросить скорость – и Фернандо Алонсо тут же бросился в атаку по внутренней стороне четвертого поворота (на кадре выше). Гонщик Aston впервые в 2023-м не попал на пьедестал, но финишировал четвертым при старте с шестого места – при этом всего в 0,8 секундах за Леклером.

Кроме Сайнса, позицию Алонсо по ходу дистанции уступил Льюис Хэмилтон – он провел свой пит-стоп еще до машины безопасности и откатился было назад, но затем воспользовался ошибками Джорджа Расселла и Лэнса Стролла, чтобы закончить гонку шестым.

Канадец с британцем заняли две следующие строчки протокола, причем пилот Mercedes провел «бесплатный» пит-стоп перед финишем и заработал бонус за лучший круг.

Девятым и десятым долгое время оставались Эстебан Окон с Нико Хюлькенбергом – оба стартовали на Hard и не проводили пит-стоп до финальных кругов. Но когда это произошло, очки смогли заработать Ландо Норрис и Юки Цунода.

Кроме де Вриса, не завершил гонку лишь Чжоу Гуаньюй, которого подвела машина. Другой гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас уже в самом начале откатился назад, когда Алекс Элбон подтолкнул не него машину Оскара Пиастри. В итоге финн трижды ездил на пит-стопы и остался самым последним.

Победа стала для Серхио Переса шестой в карьере и второй в сезоне – однако мексиканец впервые стал сильнейшим во второй раз на одной трассе. Кроме того, на седьмой год проведения этапов в Баку прервалась традиция смены победителей: прежде на вершину подиума здесь поднимались шестеро разных пилотов.

Сезон Ф1 продолжится уже через неделю на еще одной городской трассе в Майами.

Результаты Гран При Азербайджана (51 круг)