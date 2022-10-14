Перес удалил видео, где он с командой сорит деньгами
Короткий ролик на самом деле был рекламой платежной системы
Серхио Перес удалил опубликованный им в соцсетях пост с рекламным видео, которое появилось в не самый подходящий момент. Собственно, ролик был посвящен системе платежей, которую рекламировал гонщик.
По сюжету, мексиканец в компании коллег по команде Red Bull проводят время в ресторане, всячески соря деньгами и веселясь. Ничего неприличного в видео нет, кроме обстоятельств, при которых оно было опубликовано.
Пост был сделан Пересом на этой неделе, которая началась с публикации отчета FIA о расходах команд в прошлом сезоне. И из него следовало, что именно Red Bull допустила перерасход средств, правда незначительный.
На этом фоне ролик с Пересом и членами команды невольно выглядел насмешкой над Федерацией и над соперниками. В оправдание мексиканца можно сказать лишь, что зарплаты пилотов под бюджетные ограничения не подпадают, и сам он совершенно легально может тратить свои честно заработанные деньги.
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