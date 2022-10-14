Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / СМИ: Mercedes намерена превысить бюджет в 2023 году Следующая / В 2012 году Йос Ферстаппен бросил Макса на заправке. Вот за что
Формула 1 Новости

Перес удалил видео, где он с командой сорит деньгами

Короткий ролик на самом деле был рекламой платежной системы

Автор:
, Редактор
Перес удалил видео, где он с командой сорит деньгами
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Серхио Перес удалил опубликованный им в соцсетях пост с рекламным видео, которое появилось в не самый подходящий момент. Собственно, ролик был посвящен системе платежей, которую рекламировал гонщик.

По сюжету, мексиканец в компании коллег по команде Red Bull проводят время в ресторане, всячески соря деньгами и веселясь. Ничего неприличного в видео нет, кроме обстоятельств, при которых оно было опубликовано.

Пост был сделан Пересом на этой неделе, которая началась с публикации отчета FIA о расходах команд в прошлом сезоне. И из него следовало, что именно Red Bull допустила перерасход средств, правда незначительный.

На этом фоне ролик с Пересом и членами команды невольно выглядел насмешкой над Федерацией и над соперниками. В оправдание мексиканца можно сказать лишь, что зарплаты пилотов под бюджетные ограничения не подпадают, и сам он совершенно легально может тратить свои честно заработанные деньги.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
СМИ: Mercedes намерена превысить бюджет в 2023 году
Предыдущая новость

СМИ: Mercedes намерена превысить бюджет в 2023 году
Следующая новость

В 2012 году Йос Ферстаппен бросил Макса на заправке. Вот за что

В 2012 году Йос Ферстаппен бросил Макса на заправке. Вот за что
Больше от
Сергей Иванов
WTCR заменят мировым турниром. Он продлится четыре дня
WTCR

WTCR заменят мировым турниром. Он продлится четыре дня

Феттель: Алонсо не добьется успеха с Aston Martin
Формула 1

Феттель: Алонсо не добьется успеха с Aston Martin

В 2012 году Йос Ферстаппен бросил Макса на заправке. Вот за что
Формула 1

В 2012 году Йос Ферстаппен бросил Макса на заправке. Вот за что

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Японии Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Японии

«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре

Перес назвал нарушение правил следствием плохой погоды Гран При Сингапура
Формула 1

Перес назвал нарушение правил следствием плохой погоды

Самое важное:

Lotus возродил имя Type 72 в честь Фиттипальди
Автомобили Автомобили

Lotus возродил имя Type 72 в честь Фиттипальди

Lotus представил гиперкар Evija с ливреей легендарного Type 72

WTCR заменят мировым турниром. Он продлится четыре дня
WTCR WTCR

WTCR заменят мировым турниром. Он продлится четыре дня

Еще девять национальных этапов получат статус мировых с повышением очков

Кубок мира по турингу WTCR закроется в конце 2022 года
WTCR WTCR

Кубок мира по турингу WTCR закроется в конце 2022 года

Промоутеры серии не смогли справиться с нарастанием организационных проблем

Феттель: Алонсо не добьется успеха с Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Феттель: Алонсо не добьется успеха с Aston Martin

Четырехкратный чемпион утратил веру в команду, из которой уходит

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.