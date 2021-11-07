Перес: У меня отобрали исправное крыло и отдали Максу

После квалификации Гран При Мексики Макс Ферстаппен признался, что на его заднем крыле появились трещины. При этом команда смогла провести оперативный ремонт и сохранить крыло в рабочем состоянии.

Однако выяснилось, что крыло спасли не для Ферстаппена, а для Переса. Мексиканец ударился о бордюр еще в пятницу и тогда же получил новую деталь. Накануне квалификации именно ее переставили на машину Макса, а то, что было у голландца, поставили Чеко.

«В квалификации у меня было не то же самое крыло, что на третьей тренировке, – объяснил Перес потерю темпа относительно напарника. – Нам пришлось поменять его, а потом подправлять по ходу сессии.

Дело в том, что у Макса возникли проблемы с задним крылом во время третьей тренировки, и команда переставила его мне. Не знаю, с этим ли это связано, но уже с с первых кругов в квалификации автомобиль вел себя не так, как прежде».