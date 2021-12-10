Перес: У болидов Red Bull были абсолютно разные настройки

В пятницу лучшее время пилотов Red Bull на тренировках в Абу-Даби оказалось довольно близким. Макс Ферстаппен проехал трассу за 1:24,332, Серхио Перес – за 1:24,400. Однако после заездов Перес признался, что инженеры осознанно настроили им болиды совершенно иначе, чтобы понять, какие застройки лучше.

«Нам предстоит поработать этой ночью, – сказал Перес. – Мы попробовали совершенно разные настройки для разных машин. И благодаря этому получили уйму данных, которые предстоит проанализировать. Надеюсь, это поможет значительно прибавить в скорости».

Перед Гран При глава команды Кристиан Хорнер так описал цели для Переса, который должен помочь Ферстаппену победить Хэмилтона в борьбе за титул.

«Он знает, что делать в этот уик-энд, – сказал глава Red Bull. – В борьбе за Кубок конструкторов мы можем на что-то рассчитывать только в случае схода гонщиков Mercedes. Так что работа Переса сейчас в большей степени заключается в том, чтобы помочь своему напарнику.

И он отличный командный игрок и был таким на протяжении всего года. Он сделает все, чтобы помочь Максу Ферстаппену, но первое, что ему для этого нужно сделать – это заработать себе в квалификации стартовое место как можно выше».