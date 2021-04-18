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Формула 1 / Новость

Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов

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Мексиканский пилот заверил, что еще и близко не подобрался к пику формы

Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов

Серхио Перес неожиданно для многих стал вторым в квалификации Гран При Эмилии-Романьи, обойдя своего напарника Макса Ферстаппена. Мексиканцу не хватило до поула всего 0,035 секунды, при этом он признал, что лишил себя первого места ошибкой в последнем повороте.

В то же время Перес уверяет, что пока далек от полноценного понимания болида RB16B, и должен прибавить на следующий этапах.

«Думаю, я просто понял, где надо отыгрывать время, – сказал Перес. – У меня есть отличный ориентир в лице Макса, который каждый раз выжимает 100%. А я просто адаптируюсь к машине, учусь шаг за шагом. Я не ожидал такого результата, потому что я еще очень далек от нужного понимания машины.

Я пока не работаю на рефлексах. Так что этот результат придаст уверенности, и не только мне, но и команде. Они почувствуют, что у них двое пилотов, что мы можем двигать команду вперед вместе.

Надеюсь, в гонке мы сможем сделать еще один шаг вперед. Задача в том, чтобы идти шаг за шагом. Я не спешу, знаю, что пока далек от идеала, но рад забраться так высоко уже на втором этапе с командой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Алекс Калинаукас

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