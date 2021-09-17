Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

Как и два предыдущих напарника Макса Ферстаппена в Red Bull, Серхио Перес пока не может сократить свое отставание от голландца. Мексиканец уже выиграл гонку, но все же пока находится на пятом месте в общем зачете в то время, как Ферстаппен его возглавляет.

Перес признался, что рассчитывал привыкнуть к новой технике быстрее и рассказал, что именно вызывает сложности, а также чем его требования к настройкам болида отличаются от требований Ферстаппена.

«Период моей адаптации к новой машине длится дольше, чем я ожидал, – сказал мексиканский гонщик. – Порой мне удается показать хорошую скорость, но уверенности все еще не хватает. Дело не только в новом для меня шасси и новом коллективе, но и, например, в непривычном двигателе. Я не могу рассказать вам детали, но он очень отличается от того, к чему я привык, так что я вынужден менять свой стиль пилотирования.

Сейчас я постепенно пробую найти собственные настройки, тестирую разные вещи. К сожалению, возможностей для таких тестов недостаточно, так как мы в этом году проводим за рулем слишком мало времени.



Что касается отличий от настроек Макса, то они действительно есть. Например, мне важнее, чтобы задняя ось автомобиля была стабильной, особенно в быстрых и среднескоростных поворотах. Тогда я лучше чувствую свою машину».

Дополнительная информация: Рональд Фердинг