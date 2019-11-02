Перес стартует с пит-лейна из-за пропуска взвешивания

Серхио Перес проигнорировал огни на пит-лейне, призывающие его свернуть для взвешивания. Когда команда по радиосвязи рассказала мексиканцу об этом, он ненадолго остановился на пит-лейне. Потом гонщик получил приказ возвращаться в боксы, где команда провела ему тренировочный пит-стоп. Затем его машину отвезли обратно для взвешивания.

Тем не менее, спортивные правила Ф1 достаточно строги в отношении пилота, который не заезжает на взвешивание вовремя – в каждом таком случае гонщик получает штраф в виде старта с пит-лейна.

После разговора с Пересом и его командой в Остине в пятницу вечером FIA заявила, что у нее нет другого выбора, кроме как наложить на него такое наказание.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл