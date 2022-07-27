Перес стал владельцем команды, но на трассах мы ее не увидим
Коллектив мексиканского пилота примет участие в гонках на электрических катерах
Пилот Red Bull Серхио Перес объявил о создании собственной гоночной команды, которая примет участие в чемпионате E1. Это будущие гонки на электрических катерах, которые планируется проводить в морских бухтах и на озерах по всему миру.
Основателем E1 является Алехандро Агаг, известный как создатель Формулы Е и Extreme E. С Пересом они давно знакомы: в свое время мексиканец выступал в GP2 за команду, принадлежавшую как раз Агагу.
Катер Team Mexican
Новая гоночная серия стартует в 2023 году. Всего в ней будет до 12 команд, включая коллектив Переса, который он назвал Team Mexico.
Это не первый опыт Агага по привлечению пилотов из Формулы 1 в качестве владельцев команд в своих чемпионатах. Так, в серии Extreme E сражаются коллективы Льюиса Хэмилтона, Нико Росберга и Дженсона Баттона.
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