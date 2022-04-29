Перес стал в Майами жертвой грабителей

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В следующие выходные Формула 1 впервые в истории проведет Гран При Майами на новой городской трассе вокруг стадиона «Хард Рок». Хотя до этапа еще достаточно времени, участники начинают понемногу съезжаться во Флориду, где у команд в преддверии гонки запланировано множество мероприятий для болельщиков и СМИ.

Так как в нынешнем пелотоне Ф1 нет американцев, главной звездой для болельщиков обещает стать Серхио Перес. Команда Red Bull уже договорилась о возможности для мексиканца совершить несколько кругов по трассе – эти кадры помогут продвижению этапа.

Правда, визит в Майами не обошелся для Переса без сложностей. У гонщика украли шлем, который использовался по ходу съемок. Правда, сам он пока говорит не о краже, а о потере.

«Кто-то забрал его, – цитирует Серхио RacingNews365.com. – Я продолжаю его поиски, но понятия не имею, куда он подевался. Надеюсь, все же получится найти этот шлем».

Оценивая ход нынешнего сезона, мексиканец добавил: «Мне категорически не везет. Старт чемпионата вышел для нас сложным, но мне очень приятно, что сейчас на лицах людей в команде видны улыбки.

Нам нужно продолжать работу. Мы можем стать еще сильнее и приблизиться к победе. Впрочем, если выигрывает Макс – я тоже доволен».

Сейчас Перес проигрывает напарнику пять очков, занимая третье место в общем зачете Ф1. При этом он не одержал ни одной победы против двух у Ферстаппена.