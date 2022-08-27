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В финальной тренировке, особенно ближе к клетчатому флагу, участники Ф1 обычно отрабатывают квалификационные попытки. Однако в Спа традиционную программу нарушила авария Шарля Леклера.

За девять минут до завершения заездов лидер Ferrari ошибся на входе в «эску» Фань, его машину вынесло на гравий с левой стороны, закрутило и отбросило в барьер. Монегаску удалось своим ходом уехать с места аварии, а повреждения визуально затронули только переднее крыло – но скорость F1-75 на одном быстром круге так и осталась загадкой.

После возобновления тренировки Леклер не выезжал из гаража, а его напарник Карлос Сайнс даже не улучшил свое время. Зато прибавили оба пилота Red Bull.

Серхио Перес за счет отличного первого сектора показал на самой мягкой резине С4 время 1:45.047. Лидер сезона Макс Ферстаппен был быстрее партнера по команде на втором и третьем секторах, но по сумме все же уступил 0,137 секунды.

При этом по ходу заездов голландец дал судьям основания заподозрить себя в слишком высокой скорости под желтыми флагами – но этот эпизод разобрали еще до завершения сессии и оставили без последствий.

Сайнс остался третьим, отстав на 0,777 секунды и опередив Ландо Норриса из McLaren и Фернандо Алонсо из Alpine.

Всего одну сотую испанцу уступил Джордж Расселл, ставший лучшим из гонщиков Mercedes. Времени Леклера хватило для седьмой строчки, а на восьмую под клетчатым флагом поднялся Себастьян Феттель – после чего сообщил команде о странностях в работе мотора.

Эстебан Окон завершил тренировку девятым – и остался очень недоволен действиями Сайнса, обвинив того в блокировке по ходу решающей быстрой попытки.

Пилоты Williams остались во втором десятке, но Николя Латифи не только превзошел Алекса Элбона, но и показал абсолютно лучшее время на первом секторе арденского кольца.

Мик Шумахер успел проехать всего шесть кругов до отказа электронного датчика, после чего не возвращался на трассу.

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Результаты третьей тренировки Гран При Бельгии