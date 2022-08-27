Перес стал лучшим в субботней тренировке, Леклер улетел в забор
Участники Гран При Бельгии завершили подготовку к квалификации: разница между Red Bull и Ferrari составила семь десятых секунды
В финальной тренировке, особенно ближе к клетчатому флагу, участники Ф1 обычно отрабатывают квалификационные попытки. Однако в Спа традиционную программу нарушила авария Шарля Леклера.
За девять минут до завершения заездов лидер Ferrari ошибся на входе в «эску» Фань, его машину вынесло на гравий с левой стороны, закрутило и отбросило в барьер. Монегаску удалось своим ходом уехать с места аварии, а повреждения визуально затронули только переднее крыло – но скорость F1-75 на одном быстром круге так и осталась загадкой.
После возобновления тренировки Леклер не выезжал из гаража, а его напарник Карлос Сайнс даже не улучшил свое время. Зато прибавили оба пилота Red Bull.
Серхио Перес за счет отличного первого сектора показал на самой мягкой резине С4 время 1:45.047. Лидер сезона Макс Ферстаппен был быстрее партнера по команде на втором и третьем секторах, но по сумме все же уступил 0,137 секунды.
При этом по ходу заездов голландец дал судьям основания заподозрить себя в слишком высокой скорости под желтыми флагами – но этот эпизод разобрали еще до завершения сессии и оставили без последствий.
Сайнс остался третьим, отстав на 0,777 секунды и опередив Ландо Норриса из McLaren и Фернандо Алонсо из Alpine.
Всего одну сотую испанцу уступил Джордж Расселл, ставший лучшим из гонщиков Mercedes. Времени Леклера хватило для седьмой строчки, а на восьмую под клетчатым флагом поднялся Себастьян Феттель – после чего сообщил команде о странностях в работе мотора.
Эстебан Окон завершил тренировку девятым – и остался очень недоволен действиями Сайнса, обвинив того в блокировке по ходу решающей быстрой попытки.
Пилоты Williams остались во втором десятке, но Николя Латифи не только превзошел Алекса Элбона, но и показал абсолютно лучшее время на первом секторе арденского кольца.
Мик Шумахер успел проехать всего шесть кругов до отказа электронного датчика, после чего не возвращался на трассу.
Результаты третьей тренировки Гран При Бельгии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'45.047
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'45.184
|0.137
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|13
|1'45.824
|0.777
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'45.965
|0.918
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|16
|1'46.061
|1.014
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1'46.071
|1.024
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|12
|1'46.120
|1.073
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'46.166
|1.119
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|24
|1'46.601
|1.554
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'46.604
|1.557
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'46.646
|1.599
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'46.769
|1.722
|13
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|20
|1'46.811
|1.764
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|20
|1'46.836
|1.789
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'46.881
|1.834
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|16
|1'46.975
|1.928
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|14
|1'46.982
|1.935
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'47.035
|1.988
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'47.089
|2.042
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|6
|1'52.494
|7.447
|Полные результаты
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