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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о тренировке

Перес стал лучшим в субботней тренировке, Леклер улетел в забор

Участники Гран При Бельгии завершили подготовку к квалификации: разница между Red Bull и Ferrari составила семь десятых секунды

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Перес стал лучшим в субботней тренировке, Леклер улетел в забор
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В финальной тренировке, особенно ближе к клетчатому флагу, участники Ф1 обычно отрабатывают квалификационные попытки. Однако в Спа традиционную программу нарушила авария Шарля Леклера. 

За девять минут до завершения заездов лидер Ferrari ошибся на входе в «эску» Фань, его машину вынесло на гравий с левой стороны, закрутило и отбросило в барьер. Монегаску удалось своим ходом уехать с места аварии, а повреждения визуально затронули только переднее крыло – но скорость F1-75 на одном быстром круге так и осталась загадкой. 

После возобновления тренировки Леклер не выезжал из гаража, а его напарник Карлос Сайнс даже не улучшил свое время. Зато прибавили оба пилота Red Bull.

Серхио Перес за счет отличного первого сектора показал на самой мягкой резине С4 время 1:45.047. Лидер сезона Макс Ферстаппен был быстрее партнера по команде на втором и третьем секторах, но по сумме все же уступил 0,137 секунды. 

При этом по ходу заездов голландец дал судьям основания заподозрить себя в слишком высокой скорости под желтыми флагами – но этот эпизод разобрали еще до завершения сессии и оставили без последствий.  

Сайнс остался третьим, отстав на 0,777 секунды и опередив Ландо Норриса из McLaren и Фернандо Алонсо из Alpine.

Всего одну сотую испанцу уступил Джордж Расселл, ставший лучшим из гонщиков Mercedes. Времени Леклера хватило для седьмой строчки, а на восьмую под клетчатым флагом поднялся Себастьян Феттель – после чего сообщил команде о странностях в работе мотора. 

Эстебан Окон завершил тренировку девятым – и остался очень недоволен действиями Сайнса, обвинив того в блокировке по ходу решающей быстрой попытки.  

Пилоты Williams остались во втором десятке, но Николя Латифи не только превзошел Алекса Элбона, но и показал абсолютно лучшее время на первом секторе арденского кольца. 

Мик Шумахер успел проехать всего шесть кругов до отказа электронного датчика, после чего не возвращался на трассу.  

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Результаты третьей тренировки Гран При Бельгии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 19 1'45.047  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 19 1'45.184 0.137
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 13 1'45.824 0.777
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'45.965 0.918
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 16 1'46.061 1.014
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 19 1'46.071 1.024
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 12 1'46.120 1.073
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 18 1'46.166 1.119
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'46.601 1.554
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 19 1'46.604 1.557
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 18 1'46.646 1.599
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'46.769 1.722
13 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 20 1'46.811 1.764
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 20 1'46.836 1.789
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'46.881 1.834
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 16 1'46.975 1.928
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 14 1'46.982 1.935
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 23 1'47.035 1.988
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 20 1'47.089 2.042
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 6 1'52.494 7.447
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