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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о тренировке

Перес стал лучшим в первой тренировке Ф1 сезона-2023, Алонсо – второй

Гонщики Red Bull и Aston Martin заняли верхние строчки протокола в пятницу днем на фоне сложностей у многих соперников

Александр Кабановский
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Перес стал лучшим в первой тренировке Ф1 сезона-2023, Алонсо – второй
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Новый сезон чемпионата мира стартовал в Бахрейне спустя всего несколько дней после завершения на этой же трассе зимней тестовой сессии. Результаты первой тренировки подтвердили преимущество Red Bull, которое обозначилось на прошлой неделе. 

На мягких шинах С3 Серхио Перес примерно на экваторе часовой сессии проехал свой лучший круг за 1:32.758 и возглавил протокол, хотя результат оказался почти на две с половиной секунды хуже, чем у самого мексиканца на тестах (1:30.3 на более мягком составе С4).

Никто из соперников не смог подобраться к времени Переса – однако на последним минутах действующего чемпиона Макса Ферстаппена, который долгое время удерживался на второй строчке, смог опередить Фернандо Алонсо.

За рулем Aston Martin AMR23 испанец показал время 1:33.196, подтвердив серьезность амбиций своей новой команды.   

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ферстаппен остался третьим, уступив еще две десятых секунды, а вот все остальные отстали уже куда более серьезно. 

Четвертое время показал Ландо Норрис из McLaren, однако Пересу он проиграл уже 1,4 секунды. Стоит отметить, что первая тренировка прошла в условиях, которые не повторятся в квалификации и гонки, потому команды явно не гнались за максимальной скорости. 

Шарль Леклер стал лучшим из гонщиков Ferrari. По ходу сессии на машину монегаска ненадолго поставили заднее крыло с одним центральным пилотом (на фото ниже), которое сразу стало сильно раскачиваться.

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс и вовсе закрутился в девятом повороте примерно за 20 минут до клетчатого флага, после чего больше не покидал гаража и остался в итоговом протоколе самым последним.

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вернувшийся в Ф1 после травмы запястья Лэнс Стролл не сразу смог приступить к работе из-за проблем с системой зажигания на своей Aston Martin, а потом потратил какое-то время на адаптацию к машине. Но в концовке канадец набрал скорость и поднялся на шестую строчку.

Десятку дополнили Кевин Магнуссен (Haas) и пилоты Alfa Romeo, только следом в протоколе расположились представители Mercedes. Отставание Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом превысило две секунды, однако оба не использовали по ходу тренировки мягкие шины.

Скорость Alpine, которую ожидали увидеть многие, в итоге пока так и не появилась – вместе с AlphaTauri и Williams команда осталась во втором десятке. 

Виновником первых в сезоне желтых флагов стал Оскар Пиастри – дебютант из McLaren после восьми минут закрутился на трассе, но смог продолжить работу и в итоге преодолел 24 круга, показав 12-ю скорость. 

Еще точнее оценить темп машин Ф1 2023 года позволит вторая тренировка, которая стартует в 18:30 Мск. 

Результаты первой тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 21 1'32.758  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 22 1'33.196 0.438
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 21 1'33.375 0.617
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'34.165 1.407
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 17 1'34.257 1.499
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 17 1'34.298 1.540
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 20 1'34.402 1.644
8 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 18 1'34.575 1.817
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'34.689 1.931
10 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 13 1'34.917 2.159
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 20 1'34.966 2.208
12 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 24 1'34.997 2.239
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 20 1'35.015 2.257
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 22 1'35.043 2.285
15 France Эстебан Окон Alpine Renault 20 1'35.105 2.347
16 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 25 1'35.402 2.644
17 France Пьер Гасли Alpine Renault 22 1'35.455 2.697
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 24 1'35.749 2.991
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15 1'36.018 3.260
20 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 21 1'36.072 3.314
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