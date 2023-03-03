Перес стал лучшим в первой тренировке Ф1 сезона-2023, Алонсо – второй

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый сезон чемпионата мира стартовал в Бахрейне спустя всего несколько дней после завершения на этой же трассе зимней тестовой сессии. Результаты первой тренировки подтвердили преимущество Red Bull, которое обозначилось на прошлой неделе.

На мягких шинах С3 Серхио Перес примерно на экваторе часовой сессии проехал свой лучший круг за 1:32.758 и возглавил протокол, хотя результат оказался почти на две с половиной секунды хуже, чем у самого мексиканца на тестах (1:30.3 на более мягком составе С4).

Никто из соперников не смог подобраться к времени Переса – однако на последним минутах действующего чемпиона Макса Ферстаппена, который долгое время удерживался на второй строчке, смог опередить Фернандо Алонсо.

За рулем Aston Martin AMR23 испанец показал время 1:33.196, подтвердив серьезность амбиций своей новой команды.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ферстаппен остался третьим, уступив еще две десятых секунды, а вот все остальные отстали уже куда более серьезно.

Четвертое время показал Ландо Норрис из McLaren, однако Пересу он проиграл уже 1,4 секунды. Стоит отметить, что первая тренировка прошла в условиях, которые не повторятся в квалификации и гонки, потому команды явно не гнались за максимальной скорости.

Шарль Леклер стал лучшим из гонщиков Ferrari. По ходу сессии на машину монегаска ненадолго поставили заднее крыло с одним центральным пилотом (на фото ниже), которое сразу стало сильно раскачиваться.

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс и вовсе закрутился в девятом повороте примерно за 20 минут до клетчатого флага, после чего больше не покидал гаража и остался в итоговом протоколе самым последним.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вернувшийся в Ф1 после травмы запястья Лэнс Стролл не сразу смог приступить к работе из-за проблем с системой зажигания на своей Aston Martin, а потом потратил какое-то время на адаптацию к машине. Но в концовке канадец набрал скорость и поднялся на шестую строчку.

Десятку дополнили Кевин Магнуссен (Haas) и пилоты Alfa Romeo, только следом в протоколе расположились представители Mercedes. Отставание Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом превысило две секунды, однако оба не использовали по ходу тренировки мягкие шины.

Скорость Alpine, которую ожидали увидеть многие, в итоге пока так и не появилась – вместе с AlphaTauri и Williams команда осталась во втором десятке.

Виновником первых в сезоне желтых флагов стал Оскар Пиастри – дебютант из McLaren после восьми минут закрутился на трассе, но смог продолжить работу и в итоге преодолел 24 круга, показав 12-ю скорость.

Еще точнее оценить темп машин Ф1 2023 года позволит вторая тренировка, которая стартует в 18:30 Мск.

Результаты первой тренировки Гран При Бахрейна