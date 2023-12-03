Перес стал главным нарушителем Формулы 1 по итогам 2023 года
Мексиканец завершил чемпионат с наибольшим количеством штрафных баллов
После того, как в 2012 году Ромен Грожан устроил несколько серьезных аварий и был отстранен от выступлений на один Гран При, Формула 1 разработала специальную систему, призванную остановить гонщиков от повторения таких историй.
С сезона-2014 каждое нарушение стало сопровождаться штрафными баллами – в случае, если их общее число достигало 12, пилот автоматически получал запрет на выступление в ближайшей гонке. При этом заработанные баллы сгорают спустя год после получения.
С того времени разные участники чемпионата несколько раз оказывались в опасной близости от предельной отметки, но пока никто не достигал ее. В последнее время, когда судьи FIA взяли курс на отказ от штрафов за пустяковые прегрешения, штрафных баллов стало существенно меньше.
По итогам сезона-2023 у девятерых участников чемпионата их не оказалось вовсе, тогда как главным нарушителем стал Серхио Перес. Примечательно, что все семь своих баллов он заработал осенью: одно за столкновение с Алексом Элбоном в Сингапуре, два за обгон Фернандо Алонсо в режиме машины безопасности в Японии и столько же аварию с Кевином Магнуссеном в той же гонке. Наконец, неудачная атака на Ландо Норриса в Абу-Даби стоила мексиканцу еще двух баллов.
Вторым в «штрафном списке» идет Логан Сарджент с шестью баллами (любопытно, что все они также были заработаны осенью), третьим – Лэнс Стролл с пятью. Именно канадец из Aston Martin, вдобавок, стал автором самого серьезного разового нарушения – за обгоны под желтым флагом в Лас-Вегасе ему начислили сразу три балла.
Стоит отметить, что вместе со снижением количества штрафных баллов одновременно заметно выросло число предупреждений. По правилам, заработав третье по ходу одного сезона, гонщик теряет десять позиций на решетке ближайшей гонки.
Таких случаев пока также не было, однако Макс Ферстаппен и Логан Сарджент завершили чемпионат-2023 с двумя предупреждениями.
А вот как выглядит общая таблица нарушителей:
|Гонщик
|Баллы
|Когда сгорят*
|1
|Серхио Перес
|7
|17 сентября 2024 (1)
|2
|Логан Сарджент
|6
|3 сентября 2024 (2)
|3
|Лэнс Стролл
|5
|9 июля 2024 (2)
|4
|Джордж Расселл
|4
|28 мая 2024 (2)
|Льюис Хэмилтон
|4
|29 июля 2024 (2)
|5
|Юки Цунода
|3
|4 июня 20254 (1)
|6
|Карлос Сайнс
|2
|2 апреля 2024 (2)
|Нико Хюлькенберг
|2
|29 мая 2024 (2)
|Чжоу Гуаньюй
|2
|23 июля 2024 (2)
|Валттери Боттас
|2
|29 октября 2024 (2)
|Макс Ферстаппен
|2
|19 ноября 2024 (2)
*ближайшая дата, когда сгорят баллы (в скобках – сколько именно)
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