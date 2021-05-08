Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Боль в плече испортила Пересу квалификацию Следующая / Мазепина наказали за помеху Норрису. Но он ничего не потерял
Формула 1 / Гран При Испании Самое интересное

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

Автор:
, редактор

Выбираем лучших и худших по итогам субботы Гран При Испании

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

Герои

Льюис Хэмилтон

Конечно, эта часть рубрики никак не могла обойтись без сегодняшнего юбиляра. 100 поул-позиций – достижение на годы вперед, но в этот список Льюис попал не из-за сотого поула, а из-за того, как он был завоеван.

При наличии лучшей машине в пелотоне первое место может стать геройством лишь в том случае, если на пути к нему пришлось преодолевать трудности. И сегодня у Хэмилтона их хватало.

В Q1 Льюис, пусть и на Medium, стал только девятым, в четверти секунды от Валттери Боттаса. В Q2 вновь проиграл напарнику (уже меньше), и на ту же четверть секунды отстал от Макса Ферстаппена. И лишь первая попытка в Q3 принесла чемпиону мира облегчение. И сотый поул.

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: FIA Pool

После финиша Хэмилтон сам признался, что выбрал на квалификацию не лучшие настройки и всю сессию пытался спасти ситуацию, справившись ровно к решающему моменту. Во многом в этом и кроется магия Льюиса – он делает последнее усилие в самый важный момент.

Читайте также:

Эстебан Окон

Трудно не быть героем, когда на одинаковых машинах выигрываешь у Фернандо Алонсо больше половины секунды. Благо, что такое и случается... да почти никогда. 

Вчера Alpine намекала на квалификационную скорость, но сегодня все пошло иначе. На третьей тренировке обе французские машины не попали в топ-10, как и в первом сегменте квалификации. В Q2 Окон вообще до последнего момента стоял на вылет, а в итоге они вместе с Алонсо заняли два последних слота в Q3. 

Эстебан Окон, Alpine A521

Эстебан Окон, Alpine A521

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Но в третьем сегменте Окон был одним из немногих, кто всерьез прибавил. Эстебан даже занимал место на втором ряду, пока Шарль Леклер не отнял его традиционно мощным последним кругом. Но если в случае монегаска мы к такому привыкли, то подвиги француза пока в новинку.

Читайте также:

Мик Шумахер

У Мика в этом году сложная ситуация. Обычно, если ты выступаешь за команду-аутсайдер, для хорошего имиджа тебе надо просто побеждать напарника. Но партнера Шумахера так критикуют и ненавидят, что брать его за точку отсчета просто не имеет смысла. 

Мик уже неделю назад решил, что пора переходить от внутренней борьбы к атаке на слабейшего из остальных конкурентов. И сегодня повторил португальский трюк, вновь оставив позади Николя Латифи. 

Мик Шумахер, Haas VF-21

Мик Шумахер, Haas VF-21

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Казалось бы, невелико дело, Джордж Расселл бьет Латифи каждый уик-энд, не замечая сопротивления. Но на худшей машине чемпионата не быть последним – уже достижение. А не быть даже предпоследним – достижение вдвойне.

Читайте также:

Неудачники

Серхио Перес

Алекс Элбон, мы тебя раскрыли! Сегодняшнее выступление мексиканца было вполне в духе его предшественников в Red Bull. Сначала Чеко провалил первую попытку в Q2 и в третий сегмент запрыгнул в последний момент. Затем допустил разворот в Q3, потратив попытку попусту. Но даже проехав круг не то, что не впечатлил – разочаровал!

Занимать восьмое место на одной из двух лучших машин пелотона это уже катастрофа. проигрывать при этом напарнику почти секунду (0,924) – еще и позор. 

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Вполне вероятно, что завтра Перес прорвется повыше. И может, даже окажется прямо позади первой тройки. Но если не случится сейфти-кара, за это время лидеры опять, как в Португалии, уедут от него очень далеко. И второй Red Bull вновь окажется лишь бесполезным довеском к Максу Ферстаппену.

Читайте также:

Ландо Норрис

Героический британец гораздо чаще зажигает в гонках, чем в квалификациях, но стартовая позиция в Барселоне очень сильно регулирует потенциальный уровень отжига. Сегодня Норрис впервые в сезоне опустился ниже седьмого места, и вряд ли старт с девятой позиции на необгонной трассе даст ему всерьез побороться с Ferrari. Если, конечно, не вмешаются внешние факторы.

Кроме того, Ландо умудрился проиграть Дэну Риккардо, который вообще не успел провести вторую попытку. Очевидно, на одном круге McLaren как минимум не быстрее других середняков в Барселоне. Но это не дает право за две попытки так и не подобраться к напарнику ближе, чем 0,388 секунды. 

Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Юки Цунода

Свет от бахрейнского блеска японца уже погас, остался лишь звук в виде отчаянной ругани по радио. Кажется, Юки готов проклясть команду, соперников, трассу и всех синтоистских богов, но не самого себя. 

Сегодня дебютант в четвертый раз проиграл дуэль напарнику, во второй раз не смог выйти из Q1 и в сотый раз изверг порцию нецензурной брани. Да, AlphaTauri не была в квалификации быстра. Но и не была настолько медленна, чтобы пропускать во второй сегмент Антонио Джовинацци. Однако Цунода это сделал, вызвав новую порцию вопросов к своей готовности выступать в Ф1.

Читайте также:

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Боль в плече испортила Пересу квалификацию

Предыдущая новость

Боль в плече испортила Пересу квалификацию

Следующая новость

Мазепина наказали за помеху Норрису. Но он ничего не потерял

Мазепина наказали за помеху Норрису. Но он ничего не потерял
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Льюис Хэмилтон , Серхио Перес , Эстебан Окон , Мик Шумахер , Ландо Норрис , Юки Цунода
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию

2
Формула 1

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

3
Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

52мин
4
Формула 1

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает

5
Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

33мин
Самое важное:
Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил
Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

33мин
Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили
Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

52мин
Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации
Формула 1

Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки
Формула 1

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки

Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул
Формула 1

Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил Гран При Испании
Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки Гран При Испании
Формула 1

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки

Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул Гран При Испании
Формула 1

Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул

Больше от
Льюис Хэмилтон
Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили Гран При Испании
Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

Хэмилтон про 100-й поул: Выбрал неверные настройки и пытался исправить Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтон про 100-й поул: Выбрал неверные настройки и пытался исправить

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона
Формула 1

Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

Самое читаемое Сегодня

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию
Формула 1 Формула 1

Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили
Формула 1 Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил
Формула 1 Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

Квят обещал ездить с Alpine «почти на каждую гонку». И пришел на Формулу Е
Формула 1 Формула 1

Квят обещал ездить с Alpine «почти на каждую гонку». И пришел на Формулу Е

В Ferrari приготовились к сложной гонке
Формула 1 Формула 1

В Ferrari приготовились к сложной гонке

Самое важное:

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил
Формула 1 Формула 1

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили
Формула 1 Формула 1

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации
Формула 1 Формула 1

Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки
Формула 1 Формула 1

Алонсо пообещал агрессию на старте гонки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.