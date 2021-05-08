Перес стал Элбоном, Шумахер нашел новую жертву. Герои и неудачники квалификации в Барселоне

Герои

Льюис Хэмилтон

Конечно, эта часть рубрики никак не могла обойтись без сегодняшнего юбиляра. 100 поул-позиций – достижение на годы вперед, но в этот список Льюис попал не из-за сотого поула, а из-за того, как он был завоеван.

При наличии лучшей машине в пелотоне первое место может стать геройством лишь в том случае, если на пути к нему пришлось преодолевать трудности. И сегодня у Хэмилтона их хватало.

В Q1 Льюис, пусть и на Medium, стал только девятым, в четверти секунды от Валттери Боттаса. В Q2 вновь проиграл напарнику (уже меньше), и на ту же четверть секунды отстал от Макса Ферстаппена. И лишь первая попытка в Q3 принесла чемпиону мира облегчение. И сотый поул.

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: FIA Pool

После финиша Хэмилтон сам признался, что выбрал на квалификацию не лучшие настройки и всю сессию пытался спасти ситуацию, справившись ровно к решающему моменту. Во многом в этом и кроется магия Льюиса – он делает последнее усилие в самый важный момент.

Эстебан Окон

Трудно не быть героем, когда на одинаковых машинах выигрываешь у Фернандо Алонсо больше половины секунды. Благо, что такое и случается... да почти никогда.

Вчера Alpine намекала на квалификационную скорость, но сегодня все пошло иначе. На третьей тренировке обе французские машины не попали в топ-10, как и в первом сегменте квалификации. В Q2 Окон вообще до последнего момента стоял на вылет, а в итоге они вместе с Алонсо заняли два последних слота в Q3.

Эстебан Окон, Alpine A521 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Но в третьем сегменте Окон был одним из немногих, кто всерьез прибавил. Эстебан даже занимал место на втором ряду, пока Шарль Леклер не отнял его традиционно мощным последним кругом. Но если в случае монегаска мы к такому привыкли, то подвиги француза пока в новинку.

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Мик Шумахер

У Мика в этом году сложная ситуация. Обычно, если ты выступаешь за команду-аутсайдер, для хорошего имиджа тебе надо просто побеждать напарника. Но партнера Шумахера так критикуют и ненавидят, что брать его за точку отсчета просто не имеет смысла.

Мик уже неделю назад решил, что пора переходить от внутренней борьбы к атаке на слабейшего из остальных конкурентов. И сегодня повторил португальский трюк, вновь оставив позади Николя Латифи.

Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Казалось бы, невелико дело, Джордж Расселл бьет Латифи каждый уик-энд, не замечая сопротивления. Но на худшей машине чемпионата не быть последним – уже достижение. А не быть даже предпоследним – достижение вдвойне.

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Неудачники

Серхио Перес

Алекс Элбон, мы тебя раскрыли! Сегодняшнее выступление мексиканца было вполне в духе его предшественников в Red Bull. Сначала Чеко провалил первую попытку в Q2 и в третий сегмент запрыгнул в последний момент. Затем допустил разворот в Q3, потратив попытку попусту. Но даже проехав круг не то, что не впечатлил – разочаровал!

Занимать восьмое место на одной из двух лучших машин пелотона это уже катастрофа. проигрывать при этом напарнику почти секунду (0,924) – еще и позор.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Вполне вероятно, что завтра Перес прорвется повыше. И может, даже окажется прямо позади первой тройки. Но если не случится сейфти-кара, за это время лидеры опять, как в Португалии, уедут от него очень далеко. И второй Red Bull вновь окажется лишь бесполезным довеском к Максу Ферстаппену.

Ландо Норрис

Героический британец гораздо чаще зажигает в гонках, чем в квалификациях, но стартовая позиция в Барселоне очень сильно регулирует потенциальный уровень отжига. Сегодня Норрис впервые в сезоне опустился ниже седьмого места, и вряд ли старт с девятой позиции на необгонной трассе даст ему всерьез побороться с Ferrari. Если, конечно, не вмешаются внешние факторы.

Кроме того, Ландо умудрился проиграть Дэну Риккардо, который вообще не успел провести вторую попытку. Очевидно, на одном круге McLaren как минимум не быстрее других середняков в Барселоне. Но это не дает право за две попытки так и не подобраться к напарнику ближе, чем 0,388 секунды.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Юки Цунода

Свет от бахрейнского блеска японца уже погас, остался лишь звук в виде отчаянной ругани по радио. Кажется, Юки готов проклясть команду, соперников, трассу и всех синтоистских богов, но не самого себя.

Сегодня дебютант в четвертый раз проиграл дуэль напарнику, во второй раз не смог выйти из Q1 и в сотый раз изверг порцию нецензурной брани. Да, AlphaTauri не была в квалификации быстра. Но и не была настолько медленна, чтобы пропускать во второй сегмент Антонио Джовинацци. Однако Цунода это сделал, вызвав новую порцию вопросов к своей готовности выступать в Ф1.

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Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Steven Tee / Motorsport Images