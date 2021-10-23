Перес стал быстрейшим в FP3 в США, круги Макса и Хэма не зачли

Пилот Red Bull Серхио Перес показал лучшее время в третьей тренировке Гран При Америк в Остине. Он проехал свой круг на одну десятую быстрее Карлоса Сайнса на Ferrari, ставшего вторым. Третье время осталось за напарником Переса и лидером чемпионата мира Максом Ферстаппеном.

Интересно, что за десять минут до клетчатого флага быстрые круги на свежих шинах проехали Ферстаппен и Льюис Хэмилтон на Mercedes. Оба были быстрее Переса, но Ферстаппен все же показал лучшее время, а Хэмилтон уступил ему 0,075 секунды. Оба результата тут же были аннулированы из-за несоблюдения гонщиками пределов трассы.

Сессия прошла почти без происшествий. Лишь в седине отпущенного на тренировку времени на трассе почти одновременно (но в разных поворотах) развернуло Валттери Боттаса и Джорджа Расселла. Оба объяснили это внезапной потерей сцепления задних колес, при этом у обоих болиды не пострадали, и они отправились своим ходом в боксы, чтобы сменить оквадраченные шины.

Почти все гонщики использовали мягкие шины. Лишь Себастьян Феттель и Пьер Гасли поначалу попробовали проехать на шинах Medium, но свои лучшие времена все же показали на мягкой резине.

Отметим, что Остине сейчас стоит довольно жаркая погода для этого времени года, температура воздуха в момент заездов поднялась до 28 градусов по Цельсию. при этом сегодня ветер был сильнее, чем вчера.

В целом, по ходу тренировки времена кругов у пилотов то и дело аннулировались. Именно этим объясняется столь странное время россиянина Никиты Мазепина. Фактически ни один его быстрый круг так и не был засчитан.

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