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Перес сравнил Racing Point с женой

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Перес сравнил Racing Point с женой
Автор:
, редактор

Чеко рассказал о расставании с командой и планах на 2021 год

Серхио Перес покинет Racing Point в конце 2020 года после семи сезонов в команде. Мексиканец признал, что испытывает из-за этого странные чувства, которые лишь усиливаются тем, что о разрыве контракта было объявлено заранее.

«Как будто я живу с женой, зная, что через два месяца с ней разведусь», – пояснил Перес в интервью Channel 4.

Тем не менее пилот заверил, что не питает к команде негатива: «Я много лет в Ф1, бывал в разных положениях и знаю, что все это часть игры. Команда шикарно ко мне относилась, мы провели вместе семь лет, у меня здесь много друзей. Я хочу завершить свои выступления здесь на высоте и быть уверенным, что мы будем вспоминать друг друга с гордостью».

Переса называли кандидатом на места в Haas, Williams и даже Red Bull. Но пока у гонщика нет никакого контракта: «У нас были разговоры с командами, которые еще не утвердили состав на 2021 год. Есть кое-какой прогресс, но объявлять пока нечего, ничего не подписано. Думаю, решение будет принято в следующем месяце».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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