Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Вольф объяснил позицию Mercedes беспокойством за мозги Хэма Следующая / Вольф предсказал борьбу пяти команд за победы в 2024 году
Формула 1 Новости

Перес собрался стать ветераном Формулы 1

Мексиканский пилот не планирует завершать карьеру после 2024 года

Автор:
, Редактор
Перес собрался стать ветераном Формулы 1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Серхио Перес проводит свой лучший сезон в Формуле 1, но пока не может приблизиться по числу побед и очков к своему напарнику, действующему чемпиону Максу Ферстаппену.

Тем не менее мексиканец не желает сдаваться и терять надежды, а даже если в Red Bull не продлят с ним контракт в 2024 году, он не намерен покидать чемпионат даже несмотря на то, что Пересу к тому моменту будет почти 35 лет.

«Макс обладает великолепными качествами, он невероятно спокоен и отлично чувствует машину, – признал Перес в интервью немецкому изданию Bild. – Однако я точно знаю, что могу побеждать его в гонках. Вопрос только в том, смогу ли я побеждать его чаще, чем он меня. Все дело в стабильности выступлений, именно так становятся чемпионами.

Сейчас у меня контракт до 2024 года, но я не могу даже представить, что на этом моя карьера завершится. Я все еще очень молод, и мне нравится то, что я делаю. Спорт отнимает много времени, но я согласен с этим.

В то же время я не думаю, что мне будет трудно уйти. Я чувствую себя максимально счастливым не тогда, когда выступаю в гонках. Я был очень счастлив, когда родились мои дети. Когда я провожу время с семьей. Даже простая уличная еда в Мехико за 20 песо может сделать меня очень счастливым».

Читайте также:
Поделились
Вольф объяснил позицию Mercedes беспокойством за мозги Хэма
Предыдущая новость

Вольф объяснил позицию Mercedes беспокойством за мозги Хэма
Следующая новость

Вольф предсказал борьбу пяти команд за победы в 2024 году

Вольф предсказал борьбу пяти команд за победы в 2024 году
Больше от
Сергей Иванов
Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет Ралли Финляндия
WRC

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет

Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне Гран При Великобритании
MotoGP

Зарко выиграл поул MotoGP, установив рекорд круга в Сильверстоуне

Алези призвал поклонников простить Ferrari
Формула 1

Алези призвал поклонников простить Ferrari

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна Гран При Венгрии
Формула 1

Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна

Перес стал владельцем команды, но на трассах мы ее не увидим
Формула 1

Перес стал владельцем команды, но на трассах мы ее не увидим

Перес назвал ошибочный сигнал о VSC причиной поражения от Расселла Гран При Франции
Формула 1

Перес назвал ошибочный сигнал о VSC причиной поражения от Расселла

Самое важное:

Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии

Джолион Палмер разобрал работу штаба Скудерии на прошедшем Гран При – и пришел к неутешительным выводам

Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1
Формула 1 Формула 1

Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1

Глава Mercedes дал боссам чемпионата мира совет, кому отдать последнюю вакансию в пелотоне

Алези призвал поклонников простить Ferrari
Формула 1 Формула 1

Алези призвал поклонников простить Ferrari

По словам экс-пилота Скудерии, в данном случае критика никак не поможет Ferrari победить в гонках

Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1

По словам Норберта Феттеля, Себастьян просто не увидел смысла в сражениях вне очковой зоны

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.