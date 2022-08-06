Перес собрался стать ветераном Формулы 1

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Серхио Перес проводит свой лучший сезон в Формуле 1, но пока не может приблизиться по числу побед и очков к своему напарнику, действующему чемпиону Максу Ферстаппену.

Тем не менее мексиканец не желает сдаваться и терять надежды, а даже если в Red Bull не продлят с ним контракт в 2024 году, он не намерен покидать чемпионат даже несмотря на то, что Пересу к тому моменту будет почти 35 лет.

«Макс обладает великолепными качествами, он невероятно спокоен и отлично чувствует машину, – признал Перес в интервью немецкому изданию Bild. – Однако я точно знаю, что могу побеждать его в гонках. Вопрос только в том, смогу ли я побеждать его чаще, чем он меня. Все дело в стабильности выступлений, именно так становятся чемпионами.

Сейчас у меня контракт до 2024 года, но я не могу даже представить, что на этом моя карьера завершится. Я все еще очень молод, и мне нравится то, что я делаю. Спорт отнимает много времени, но я согласен с этим.

В то же время я не думаю, что мне будет трудно уйти. Я чувствую себя максимально счастливым не тогда, когда выступаю в гонках. Я был очень счастлив, когда родились мои дети. Когда я провожу время с семьей. Даже простая уличная еда в Мехико за 20 песо может сделать меня очень счастливым».