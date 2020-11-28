Перес соберет пресс-конференцию в понедельник. От него ждут объявления об уходе
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Через пару дней Чеко сделает важное объявление
Пилот Racing Point Серхио Перес известил журналистов о том, что проведет специальную пресс-конференцию в понедельник, 30 ноября, сразу после Гран При Бахрейна. Ожидается, что там мексиканец может объявить об уходе из Формулы 1.
Перес лишился места в Racing Point, несмотря на трехлетний контракт, когда команда решила нанять вместо него Себастьяна Феттеля. Чеко называют одним из кандидатов на место второго пилот Red Bull.
Сам Перес говорил, что если не получит места в Red Bull, то в 2021 году не будет выступать вообще, и обдумает продолжение карьеры.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес
|Автор
|Иван Матушкин
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Перес соберет пресс-конференцию в понедельник. От него ждут объявления об уходе
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