Перес: Сложный период позади, я справился
Мексиканец вернулся на вторую ступень подиума впервые с майского этапа в Майами. По его собственным словам, гонка в Спа стала для него очень важной
Много недель подряд Серхио Пересу не удавалось показать хороший результат за рулем машины Red Bull. Пилот слишком часто испытывал сложности в квалификациях, и хотя отыгрывался в гонках, даже до подиума ему удавалось дотянуться не всегда.
Такие результаты смотрелись не особенно здорово на фоне постоянных побед его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена.
И только в Спа Перес стал похож на себя прежнего. Стартовав вторым, он сразу же опередил Шарля Леклера, а затем удерживал лидерство до того момента, пока сзади не показался Макс. Проведя впереди небольшое время, Серхио посторонился, пропустил лидера команды, после чего гарантировал ей первый с Майами победный дубль.
«Для команды это была хорошая гонка, – сказал он в интервью. – Я очень здорово стартовал и смог сразу обогнать Леклера, что было одной из наших целей. После этого я вел собственную гонку, а когда на втором отрезке подъехал Макс, он был настолько быстр, что я все равно ничего не мог ему противопоставить.
Так что мне оставалось лишь без приключений доехать до финиша».
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Мексиканец добавил: «Надеюсь, что теперь я буду оставаться на подиуме до конца сезона. Мне пришлось пройти через весьма непростой период, но я справился с ним, восстановился – и в этот раз смог принести команде важные очки.
Сейчас мне очень нужен летний перерыв. В последнее время календарь был очень насыщенным, потому хочется отдохнуть, чтобы вернуться в Зандворт с новыми силами».
Сезон Формулы 1 продолжится голландским Гран При в конце августа.
«Болтанка вернулась». Гонка в Спа озадачила Хэмилтона
Команда Red Bull второй Гран При подряд осталась без призового трофея
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа
Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа
Команда Red Bull второй Гран При подряд осталась без призового трофея
Команда Red Bull второй Гран При подряд осталась без призового трофея Команда Red Bull второй Гран При подряд осталась без призового трофея
Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом
Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом
Самое важное:
Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины
Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины
Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа
Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа
Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа
Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.