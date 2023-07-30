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Перес: Сложный период позади, я справился

Мексиканец вернулся на вторую ступень подиума впервые с майского этапа в Майами. По его собственным словам, гонка в Спа стала для него очень важной

Маттео Нуньес
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Много недель подряд Серхио Пересу не удавалось показать хороший результат за рулем машины Red Bull. Пилот слишком часто испытывал сложности в квалификациях, и хотя отыгрывался в гонках, даже до подиума ему удавалось дотянуться не всегда. 

Такие результаты смотрелись не особенно здорово на фоне постоянных побед его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена. 

И только в Спа Перес стал похож на себя прежнего. Стартовав вторым, он сразу же опередил Шарля Леклера, а затем удерживал лидерство до того момента, пока сзади не показался Макс. Проведя впереди небольшое время, Серхио посторонился, пропустил лидера команды, после чего гарантировал ей первый с Майами победный дубль. 

«Для команды это была хорошая гонка, – сказал он в интервью. – Я очень здорово стартовал и смог сразу обогнать Леклера, что было одной из наших целей. После этого я вел собственную гонку, а когда на втором отрезке подъехал Макс, он был настолько быстр, что я все равно ничего не мог ему противопоставить. 

Так что мне оставалось лишь без приключений доехать до финиша».

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Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Мексиканец добавил: «Надеюсь, что теперь я буду оставаться на подиуме до конца сезона. Мне пришлось пройти через весьма непростой период, но я справился с ним, восстановился – и в этот раз смог принести команде важные очки. 

Сейчас мне очень нужен летний перерыв. В последнее время календарь был очень насыщенным, потому хочется отдохнуть, чтобы вернуться в Зандворт с новыми силами».

Сезон Формулы 1 продолжится голландским Гран При в конце августа. 

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