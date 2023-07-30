Перес: Сложный период позади, я справился

Много недель подряд Серхио Пересу не удавалось показать хороший результат за рулем машины Red Bull. Пилот слишком часто испытывал сложности в квалификациях, и хотя отыгрывался в гонках, даже до подиума ему удавалось дотянуться не всегда.

Такие результаты смотрелись не особенно здорово на фоне постоянных побед его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена.

И только в Спа Перес стал похож на себя прежнего. Стартовав вторым, он сразу же опередил Шарля Леклера, а затем удерживал лидерство до того момента, пока сзади не показался Макс. Проведя впереди небольшое время, Серхио посторонился, пропустил лидера команды, после чего гарантировал ей первый с Майами победный дубль.

«Для команды это была хорошая гонка, – сказал он в интервью. – Я очень здорово стартовал и смог сразу обогнать Леклера, что было одной из наших целей. После этого я вел собственную гонку, а когда на втором отрезке подъехал Макс, он был настолько быстр, что я все равно ничего не мог ему противопоставить.

Так что мне оставалось лишь без приключений доехать до финиша».

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Мексиканец добавил: «Надеюсь, что теперь я буду оставаться на подиуме до конца сезона. Мне пришлось пройти через весьма непростой период, но я справился с ним, восстановился – и в этот раз смог принести команде важные очки.

Сейчас мне очень нужен летний перерыв. В последнее время календарь был очень насыщенным, потому хочется отдохнуть, чтобы вернуться в Зандворт с новыми силами».

Сезон Формулы 1 продолжится голландским Гран При в конце августа.