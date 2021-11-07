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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Перес слегка пожалел, что он третий. И Хорнер тоже

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По словам мексиканца, настоящего шанса обогнать Хэмилтона не было

Перес слегка пожалел, что он третий. И Хорнер тоже

После проигранной квалификации пилоты Red Bull были вынужден стартовать в Гран При Мексики с третьей и четвертой позиций. Но если Макс Ферстаппен опередил обоих гонщиков Mercedes и выиграл гонку, то Серхио Перес лишь воспользовался тем, что после контакта с Риккардо в первом повороте Валттери Боттас из борьбы выбыл.

В дальнейшем Перес несколько раз приближался к Хэмилтону, в том числе оказывался в зоне DRS, но провести атаку так и не смог. В итоге он финишировал третьим и вот что сказал сразу после гонки.

«Я хотел большего, – признался Перес. – Я надеялся на дубль в этой гонке, мы были к этому близки, но на самом деле у меня не было ни одного шанса провести атаку. Я полностью выкладывался в этой гонке. И я даже мог слышать крики болельщиков, будучи за рулем, и это невероятно».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что тоже поверил в то, что у Переса есть возможность стать вторым: «Я правда думал, что дубль в гонке нам почти гарантирован. Это не получилось, но мы очень рады видеть обоих пилотов на подиуме».

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