Перес: Следующая цель – победить самому

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В Гран При Эмилии-Романьи Серхио Перис повел себя как идеальный напарник Макса Ферстаппена, сделав все для того, чтобы обеспечить команде победный дубль. Почти всю гонку он не давал Шарлю Леклеру вернуть потерянную на старте вторую позицию и в итоге вынудил пилота Ferrari рисковать и вылететь с трассы.

Имея все основания быть собой довольным, Перес заговорил и о собственных победах

«Это была очень насыщенная гонка, думаю, что мы сражались большую часть дистанции, – сказал Перес. – В целом все было под контролем, но под конец они попробовали поиграть в дополнительный пит-стоп, и мне пришлось вновь работать над прогревом шин.

Думаю, главным сегодня было не совершать ошибок. Учитывая, что трасса до конца не просохла, было сложно сделать дубль, но мы справились. В начале сезона нам не везло, потому особенно приятно сейчас видеть улыбки на лицах сотрудников команды.

Я думаю лично мне еще есть над чем поработать, чтобы и самому побеждать, но сегодня я рад за Макса».