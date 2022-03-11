Перес: Скорость Red Bull мы покажем только завтра

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Команда Red Bull, которая в 2021 году выиграла чемпионат Формулы 1 в личном зачете, на предсезонных тестах до сих пор не блистала. Считается, что это связано с тем, что «Быки» о сих пор отрабатывали заезды на длинную дистанцию, что отчасти подтверждается тем, что до сих пор они склонны были не использовать наиболее мягкие шины.

Однако завтра мы дождемся хотя бы нескольких кругов в квалификационном темпе, пообещал Серхио Перес.

«На самом деле мы пока ни разу нигде не ехали в квалификационных режимах, – сказал Перес. – Думаю, завтра нам нужно будет это сделать, так что вы сможете увидеть, что может наша машина в таких условиях в Бахрейне.

Но пока нам было важнее собирать данные, учиться работать с этим болидом. Определенно, в сравнении с прошлым годом, машины 2022 года испытывают сложности в медленных поворотах и в поворотах, которые проходятся на средних скоростях, а вот на быстрых участках все в порядке.

Полагаю, всем потребуется около 10 гонок на то, чтобы действительно научиться работать с новой техникой и выжимать из нее максимум. Но пока я чувствовал лишь то, что автомобиль сильно потяжелел, так что его стало трудно заправлять в медленные повороты».

Перес также ответил на вопрос о том, что в Red Bull думают о новой концепции Mercedes с отсутствием боковых понтонов: «Нет, мы не собираемся развиваться в этом направлении, но кое-что завтра покажем».