Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти Следующая / «Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Перес: Сильно проведу конец сезона

Автор:
, редактор

Серхио рассчитывает на завершение адаптации к машине

Перес: Сильно проведу конец сезона

Серхио Перес набрал 104 очка в первых 11 гонках за Red Bull и идет на пятом месте в чемпионате. Мексиканец одержал одну победу, но помимо нее лишь раз поднимался на подиум. Пилот признавал, что столкнулся с проблемами адаптации к новой машине. 

При этом Перес уверен, что после летнего перерыва будет чувствовать себя за рулем комфортнее.

«Было здорово получать время, чтобы вздохнуть свободно, перезарядиться, провести пару недель без переездов, – сказал Перес. – Я полностью отключился от Формулы 1, и физически, и мысленно. А теперь вернулся свежим на вторую часть сезона. Даже странно думать, что через четыре месяца сезон уже кончится!

Я очень голоден, не только до Спа, но до всей второй части сезона. Мне все комфортнее в машине, мы делаем верные шаги вперед. Думаю, концовка сезона будет сильной».

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

Предыдущая новость

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

Следующая новость

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull

6 ч
2
Формула 1

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

1 дн
3
Формула 1

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение

42 мин
4
Формула 1

Шумахер призвал Mercedes готовиться к уходу Хэмилтона

5 ч
5
Формула 1

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

2 ч
Самое важное:
Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull
Формула 1

Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull

3мин
СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа
Формула 1

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа

35мин
90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение
Формула 1

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение

42мин
«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1
Формула 1

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

2 ч
Перес: Сильно проведу конец сезона
Формула 1

Перес: Сильно проведу конец сезона

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение Гран При Бельгии
Формула 1

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти
Формула 1

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

Шумахер призвал Mercedes готовиться к уходу Хэмилтона
Формула 1

Шумахер призвал Mercedes готовиться к уходу Хэмилтона

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты
Формула 1

Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull Гран При Венгрии
Формула 1

«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull
Формула 1

Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull
Формула 1

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull

Технический анализ: как собственные ошибки помогли Red Bull
Формула 1

Технический анализ: как собственные ошибки помогли Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull
Формула 1 Формула 1

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником
Формула 1 Формула 1

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение
Формула 1 Формула 1

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение

Шумахер призвал Mercedes готовиться к уходу Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Шумахер призвал Mercedes готовиться к уходу Хэмилтона

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти
Формула 1 Формула 1

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа
Формула 1 Формула 1

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?
Формула 1 Формула 1

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

Самое важное:

Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Aston Martin вновь увела сотрудника у Red Bull

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа
Формула 1 Формула 1

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение
Формула 1 Формула 1

90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.