Перес: Сильно проведу конец сезона

Серхио Перес набрал 104 очка в первых 11 гонках за Red Bull и идет на пятом месте в чемпионате. Мексиканец одержал одну победу, но помимо нее лишь раз поднимался на подиум. Пилот признавал, что столкнулся с проблемами адаптации к новой машине.

При этом Перес уверен, что после летнего перерыва будет чувствовать себя за рулем комфортнее.

«Было здорово получать время, чтобы вздохнуть свободно, перезарядиться, провести пару недель без переездов, – сказал Перес. – Я полностью отключился от Формулы 1, и физически, и мысленно. А теперь вернулся свежим на вторую часть сезона. Даже странно думать, что через четыре месяца сезон уже кончится!

Я очень голоден, не только до Спа, но до всей второй части сезона. Мне все комфортнее в машине, мы делаем верные шаги вперед. Думаю, концовка сезона будет сильной».