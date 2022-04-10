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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Перес: Шины деградировали очень сильно

Пилот Red Bull отметил, что из-за проблем с резиной было непросто вести гонку

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Перес: Шины деградировали очень сильно
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По ходу всей гонки Формулы 1 в Австралии Серхио Перес несколько раз менялся позициями с соперниками из Mercedes, однако по итогу мексиканцу удалось финишировать вторым, удержав на расстоянии Джорджа Расселла. К сожалению для Red Bull, за несколько кругов до конца заезда сошел Макс Ферстаппен, однако возникшая на машине нидерландца проблема никак не коснулась напарника.

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«Это была довольно непростая гонка, – отметил Перес. – Я держал свою позицию, и в первом повороте, сразу после старта, Льюс обогнал меня по внутренней стороне. После этого моей задачей было догнать его перед появлением виртуального сейфти-кара и так далее. Льюис очень решительный и жесткий гонщик, но при этом в борьбе он ведет себя очень честно. Нам всегда весело вместе гоняться.

Шины очень сильно деградировали по ходу заезда. Не повезло с выездом машины безопасности, из-за чего я потерял пару позиций, но затем их удалось вернуть.

Это хороший результат, но, к сожалению, мы потеряли Макса – было бы здорово увидеть двойной подиум для команды. Нам немного не повезло в нескольких первых гонках».

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