Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

Поделились
Комментарии
Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Мексиканец, у которого по-прежнему нет контракта на 2021 год, озвучил горькую истину

На Гран При Сахира Серхио Перес одержал свою первую победу в Формуле 1, хотя по итогам первого круга занимал в гонке самое последнее место, попав в аварию. 

Читайте также:

Став всего вторым в истории представителем Мексики, выигравшим в Ф1, и поднявшись благодаря этому на четвертое место в общем зачете, Перес, тем не менее, еще не гарантировал себе место в пелотоне на 2021 год. Он ведет переговоры с Red Bull, но там продолжают настаивать, что хотели бы оставить Алекса Элбона.

Такое развитие событий подтолкнуло Серхио к довольно радикальным заявлениям после финиша в Бахрейне.

«У меня уже есть несколько хороших вариантов на 2022 год, но лучше всего, конечно, было бы продолжить выступления в следующем сезоне, – сказал 30-летний гонщик на медиа-сессии. – Но если придется взять паузу, это не трагедия. Я вернусь в 2022-м.

Правила к тому моменту сильно изменятся, потому, думаю, перерыв не сильно помешает, всем придется заново искать скорость. 

Знаете, я нахожусь в гармонии с самим собой. Кажется, это Эстебан [Окон] сказал, что когда гонщикам вроде него не хватает мест, это просто отражает современную Формулу 1.  

Это очень досадно, но, к сожалению, в Ф1 собраны не все лучшие пилоты. Так что мы продолжим работу и будем изучать варианты – думаю, в нашей ситуации это лучшее, что можно сделать».

Окон, который после увольнения из Racing Point провел сезон-2019 без гонок, поддержал эту точку зрения. 

«Он [Перес] – один из лучших, и просто недопустимо, чтобы такой гонщик оставался за бортом, – сказал француз. – Это не нормально. Но в подобных видах спорта, к сожалению, такое случается. Бывает, что все заканчивается не лучшим образом.

Для меня год [вне Ф1] тоже был сложным, но потом все закончилось хорошо. Многие люди верили в меня и поддерживали меня, что очень помогло вернуться спустя год. И вот я здесь. Непросто проходить через такое, но приложив усилия, можно вернуться». 

Читайте также:

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

Предыдущая новость

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

Следующая новость

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Серхио Перес
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире

Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби

Самое важное:

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби

Самое читаемое

1
Формула 1

Риккардо: Мы не можем позволять выигрывать парню с последнего места

16ч
2
Формула 1

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

3
Формула 1

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

4
Формула 1

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

11мин
5
Формула 1

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Самое важное:

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Формула 1

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты
Формула 1

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности
Формула 1

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби
Формула 1

Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире
Формула 1

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.