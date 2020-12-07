Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

На Гран При Сахира Серхио Перес одержал свою первую победу в Формуле 1, хотя по итогам первого круга занимал в гонке самое последнее место, попав в аварию.

Став всего вторым в истории представителем Мексики, выигравшим в Ф1, и поднявшись благодаря этому на четвертое место в общем зачете, Перес, тем не менее, еще не гарантировал себе место в пелотоне на 2021 год. Он ведет переговоры с Red Bull, но там продолжают настаивать, что хотели бы оставить Алекса Элбона.

Такое развитие событий подтолкнуло Серхио к довольно радикальным заявлениям после финиша в Бахрейне.

«У меня уже есть несколько хороших вариантов на 2022 год, но лучше всего, конечно, было бы продолжить выступления в следующем сезоне, – сказал 30-летний гонщик на медиа-сессии. – Но если придется взять паузу, это не трагедия. Я вернусь в 2022-м.

Правила к тому моменту сильно изменятся, потому, думаю, перерыв не сильно помешает, всем придется заново искать скорость.

Знаете, я нахожусь в гармонии с самим собой. Кажется, это Эстебан [Окон] сказал, что когда гонщикам вроде него не хватает мест, это просто отражает современную Формулу 1.

Это очень досадно, но, к сожалению, в Ф1 собраны не все лучшие пилоты. Так что мы продолжим работу и будем изучать варианты – думаю, в нашей ситуации это лучшее, что можно сделать».

Окон, который после увольнения из Racing Point провел сезон-2019 без гонок, поддержал эту точку зрения.

«Он [Перес] – один из лучших, и просто недопустимо, чтобы такой гонщик оставался за бортом, – сказал француз. – Это не нормально. Но в подобных видах спорта, к сожалению, такое случается. Бывает, что все заканчивается не лучшим образом.

Для меня год [вне Ф1] тоже был сложным, но потом все закончилось хорошо. Многие люди верили в меня и поддерживали меня, что очень помогло вернуться спустя год. И вот я здесь. Непросто проходить через такое, но приложив усилия, можно вернуться».