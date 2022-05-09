Перес: С нормальным мотором я бы выиграл гонку

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В Гран При Майами Серхио Перес шел четвертым и поначалу атаковал Карлоса Сайнса в борьбе за третье место, но вскоре пожаловался на потерю мощности силовой установки и стал отставать. Как выяснилось, из-за отказа датчика его мотор действительно перешел в режим меньшей мощности: потеря составила около 30 лошадиных сил.

Однако Перес не сдался и единственный из лидеров смог воспользоваться машиной безопасности и сменить шины. После финиша он заявил, что в других обстоятельствах, на свежих шинах позади трех пилотов, резина которых была изношена, он мог бы на последнем отрезке гонки совершить ряд обгонов и победить.

«Это была отличная гонка, – сказал Перес. – К сожалению в начале у меня не получалось приблизиться к Сайнсу даже с DRS. Но я старался держаться как можно ближе, выжидая появления возможности для обгона. Это было трудно, так как за пределами траектории трасса была весьма грязной.

Ну а потом у меня сломался датчик, и мне уже не хватало мощности и скорости на прямых, чтобы подобраться к сопернику. Я удачно сменил шины и, думаю, с нормальной силовой установкой у меня были бы шансы даже на победу. А так я проигрывал около 10 километров в час в скорости на прямых.

К сожалению, у нас продолжаются поломки. И главное, что они все время разные. Мне повезло, что я смог финишировать в гонке, так как на самом деле я был близок к сходу».

Дополнительная информация: Люк Смит