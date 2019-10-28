Перес: Риккардо забыл, что он не в Red Bull
Мексиканский пилот стал на домашней трассе лучшим из гонщиков команд-середняков, а после финиша назвал свой результат победой.
Серхио Перес финишировал на домашнем Гран При Мексики седьмым, уступив только гонщикам трех топ-команд. Причем на последнем отрезке гонки мексиканец, чей болид был обут в основательно изношенные к этому моменту шины Hard, был вынужден обороняться от атак Даниэля Риккардо, в распоряжении которого были более свежие покрышки Medium.
В ходе одной из атак Риккардо опередил соперника – но тут же вылетел за пределы трассы и потерял отвоеванную было позицию.
«Я видел, как он убрался, – заявил Перес после финиша. – После гонки я сказал ему: "Слушай, ты больше не на машине Red Bull, чтобы исполнять такие маневры". Он ехал за пределом. Я тоже затормозил достаточно поздно, но, к счастью, оставил ему достаточно места, чтобы можно было избежать контакта.
Сдерживать его атаки было очень тяжело. Я знал, что он проехал длинный первый отрезок и получил таким образом преимущество по шинам. Но и я старался сберечь резину до самого конца гонки – и думаю, это помогло.
Не забывайте, что мы выступаем в своей категории и первые три команды для нас недостижимы. Так что, я считаю, что победил сегодня».
Дополнительная информация: Эд Стро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Перес: Риккардо забыл, что он не в Red Bull
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