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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Перес: Red Bull пообещала – я смогу бороться с Максом

Мексиканский гонщик рассказал о тех последствиях, которые получила история с командными приказами RBR на этапе в Барселоне

Автор:
, редактор, Турция
Перес: Red Bull пообещала – я смогу бороться с Максом
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Серхио Перес, по мнению многих экспертов, мог выигран Гран При Испании по чистой скорости, однако командный мостик Red Bull настоял, чтобы он пропустил вперед Макса Ферстаппена. 

Пилот выполнил это указание, но после финиша предупредил, что намерен поговорить с командой по этому поводу. 

На Гран При Монако репортеры спросили Серхио, состоялся ли этот разговор и получил ли он гарантии, что не будет лишь «подносчиком снарядов».

 «Да, и это не вызывает сомнений, – ответил Перес. – На самом деле, им даже нет нужды это говорить, так как тут все ясно. Ситуация понятна и с моей стороны гаража, и в команде в целом. Иначе я бы просто не выступал за нее. 

В Red Bull отличная атмосфера. Сейчас мы набрали хороший ход, добились [в Барселоне] отличного результата – и команда ясно дала мне понять, что поддержит меня в борьбе за победы».

Он добавил, что в Испании тактические схемы с двумя и тремя пит-стопами имели свои преимущества, потому оба имели право на существование..

«Понятно, что по ходу гонки пилот обладает только частью информации, – сказал Перес. – А команда видит полную картину. 

Есть ощущение, что можно было получше отработать второй отрезок дистанции, и тогда получилось бы переключиться на два пит-стопа. 

Впрочем, было понятно, что с точки зрения поведения машины на длинных сериях кругов вариант с тремя остановками тоже представлял интерес. Мы обсудили все это с командой и пришли к выводу, что можно было получить больше от каждого из вариантов. 

В конечном итоге стало ясно, что три пит-стопа были предпочтительнее. Мы согласились с этим – и сейчас уже смотрим вперед».

Лучшим результатом Серхио Переса в Монако пока остается третье место, добытое в сезоне-2016 за рулем Force India. Год назад в составе Red Bull он финишировал четвертым.

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