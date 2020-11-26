Перес: Red Bull – мой единственный вариант

Серхио Перес покинет Racing Point в конце 2020 года и пока не имеет команды на следующий сезон. Его называют главным конкурентом Алекса Элбона в борьбе за место в Red Bull.

На конференции перед Гран При Бахрейна Переса признал, что Red Bull остается его единственным вариантом в Формуле 1. При этом сам Чеко не назвал команду, но ответил на вопрос, заданный ему конкретно про Red Bull.

«У меня только один вариант, – признал Перес. – Сейчас я просто жду их решения. Это не в моей власти. Так что я подхожу к трем оставшимся гонкам как обычно, стараюсь сосредоточиться на них. Больше я ничего не могу поделать.

Я хочу продолжать выступления, думаю, я на пике карьеры. Но я хочу иметь причину для выступлений, иметь план, хороший проект. Если проект не будет мотивировать меня на 100%, мне лучше не соглашаться на него».

Если же получить место в Red Bull Пересу не удастся, то 2021 год он намерен провести в отпуске: «План Б – провести год без гонок и посмотреть, как буду себя чувствовать, будет ли мне их действительно не хватать.

Захочу ли я вернуться, или меня заинтересуют другие серии, а может я вообще решу заняться чем-то вне гонок. У меня будет год на эти размышления».