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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

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Мексиканец потерял контроль над болидом в повороте Лекомб и врезался в ограждение

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

Пилот Red Bull Серхио Перес не сможет стартовать в гран При Бельгии, так как он разбил машину еще на установочном круге. В повороте Лекомб он потерял сцепление с трассой и разбил о барьер переднюю часть машины.

 

Команда уведомила руководителя гонки Майкла Маси о том, что повреждения передней подвески не позволяют Пересу стартовать.

В данный момент над трассой в Спа идет достаточно сильный дождь, сопровождающийся порывами ветра. Сразу несколько пилотов пожаловались по радио на плохое сцепление с трассой. Не исключено, что старт гонки будет отложен.

Обновлено: Из-за дождя старт гонки задержали, что дало механикам Red Bull больше времени на ремонт машины. В FIA подтвердили, что если они успеют сделать свою работу, Пересу позволят стартовать.

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