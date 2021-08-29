Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Мексиканец потерял контроль над болидом в повороте Лекомб и врезался в ограждение
Пилот Red Bull Серхио Перес не сможет стартовать в гран При Бельгии, так как он разбил машину еще на установочном круге. В повороте Лекомб он потерял сцепление с трассой и разбил о барьер переднюю часть машины.
Команда уведомила руководителя гонки Майкла Маси о том, что повреждения передней подвески не позволяют Пересу стартовать.
В данный момент над трассой в Спа идет достаточно сильный дождь, сопровождающийся порывами ветра. Сразу несколько пилотов пожаловались по радио на плохое сцепление с трассой. Не исключено, что старт гонки будет отложен.
Обновлено: Из-за дождя старт гонки задержали, что дало механикам Red Bull больше времени на ремонт машины. В FIA подтвердили, что если они успеют сделать свою работу, Пересу позволят стартовать.
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