В 2019 году не было ни одного этапа, когда обоим пилотам Racing Point удалось бы дойти до финала квалификации. В 2020-м Серхио Перес и Лэнс Стролл добились этого с первой же попытки.

В Шпильберге мексиканец показал за рулем розовой машины шестой результат, его канадский напарник стал девятым. Для обоих это лучшая стартовая позиция за время выступлений в Австрии.

Перес проехал вровень с Алексом Элбоном до тысячной доли секунды – но оказался на решетке позади соперника из Red Bull, так как совершил свой круг позже. По мнению Серхио, потенциально он мог бы оказаться выше в протоколе, но команда в решающий момент выпустила него на трассу так, что впереди не было другой машины, которая позволила бы лучше разогнаться в слипстриме.

«Думаю, я проехал так же, как во втором сегменте. Не смог ничего сбросить, – объяснил он в эфире Sky Sports. – Пожалуй, это из-за отсутствия слипстрима. Я был на трассе в одиночестве. Жаль, что Алекс показал свое время первым, но в остальном мы выступили неплохо».

Он добавил: «Мой круг вышел хорошим, но я терял на каждой прямой. Отсутствие слипстрима сыграло против меня, не позволив добавить. Но у нас хороший гоночный темп. Полагаю, мы можем нацеливаться отыгрывать позиции с первого же круга. Машина едет очень стабильно в любых условиях. Так что мы точно будем бороться».

Дополнительная информация: Олег Карпов