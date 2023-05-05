Перес рассказал, за счет чего смог так прибавить в 2023 году

Два последних сезона в Формуле 1 Серхио Пересу лишь в редких случаях удавалось навязать борьбу своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену. Однако в 2023-м соперничество напарников заметно обострилось: каждый выиграл по два Гран При на старте чемпионата, и в таблице общего зачета их разделяют всего шесть очков.

Говоря о том, что позволило ему сделать столь заметный шаг вперед и стать угрозой для двукратного чемпиона мира, которого справедливо считают одним из лучших в Ф1, Перес рассказал, что смог избавиться от слабого места, которое очень мешало ему в 2022-м.

«Думаю, что в прошлом году мне не особенно удавалось следить за состоянием резины, – рассказал он в четверг в Майами, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Зимой мы много занимались этим вопросом с инженерами. Я был очень огорчен [событиями сезона-22], так как не мог показывать хороший темп.

Думаю, нам удалось разобраться со многими вещами, и сейчас мы стали гораздо сильнее в этих компонентах».

В прежние годы Серхио считался одним из главных специалистов пелотона по экономии резины, но оказалось, что шасси Red Bull в этом отношении ведем себя иначе, что заставило гонщика корректировать свои приемы управления.

«Когда в перешел в Red Bull, оказалось, что в этой команде работают с резиной совершенно иначе, – сказал Серхио. – Так что мне пришлось заново учиться следить за шинами.

Думаю, по ходу первого сезона я сумел добиться прогресса, но затем поменялись правила, так что все пришлось начинать заново.

Сейчас, по ощущениям, все вновь неплохо. Я понимаю машину Red Bull и в куда большей степени ощущаю себя гонщиком Red Bull».

Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он добавил: «Это еще не все, процесс продолжается, и я стану еще лучше в качестве пилота Red Bull и еще сильнее за рулем машины.

Когда ты смог обосноваться в команде и понять концепцию шасси, уже есть возможность выжимать максимум. Это приходит только со временем – чем дольше ты выступаешь на одном месте, тем лучше.

Но я уверен, что смог заметно продвинуться вперед по сравнению с прошлым годом».

Гонщик отметил, что готов к сражению с Максом за титул чемпиона: «Психологически я очень силен. Это всегда была одна из моих самых сильных сторон.

Быть напарником Макса очень непросто, так как он очень быстр и постоянно побеждает. В прошлом мы уже видели, как сложно было выживать его партнерам по команде.

Я верю в себя, но также мне нужно детально разобраться в концепции нашей машины и убедиться, что у меня есть все необходимые инструменты для предстоящей борьбы».