Перес рассказал, за счет чего смог так прибавить в 2023 году
По словам мексиканца, включиться в спор за титул ему позволила хорошо выполненная зимой «домашняя работа»
Два последних сезона в Формуле 1 Серхио Пересу лишь в редких случаях удавалось навязать борьбу своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену. Однако в 2023-м соперничество напарников заметно обострилось: каждый выиграл по два Гран При на старте чемпионата, и в таблице общего зачета их разделяют всего шесть очков.
Говоря о том, что позволило ему сделать столь заметный шаг вперед и стать угрозой для двукратного чемпиона мира, которого справедливо считают одним из лучших в Ф1, Перес рассказал, что смог избавиться от слабого места, которое очень мешало ему в 2022-м.
«Думаю, что в прошлом году мне не особенно удавалось следить за состоянием резины, – рассказал он в четверг в Майами, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Зимой мы много занимались этим вопросом с инженерами. Я был очень огорчен [событиями сезона-22], так как не мог показывать хороший темп.
Думаю, нам удалось разобраться со многими вещами, и сейчас мы стали гораздо сильнее в этих компонентах».
В прежние годы Серхио считался одним из главных специалистов пелотона по экономии резины, но оказалось, что шасси Red Bull в этом отношении ведем себя иначе, что заставило гонщика корректировать свои приемы управления.
«Когда в перешел в Red Bull, оказалось, что в этой команде работают с резиной совершенно иначе, – сказал Серхио. – Так что мне пришлось заново учиться следить за шинами.
Думаю, по ходу первого сезона я сумел добиться прогресса, но затем поменялись правила, так что все пришлось начинать заново.
Сейчас, по ощущениям, все вновь неплохо. Я понимаю машину Red Bull и в куда большей степени ощущаю себя гонщиком Red Bull».
Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Он добавил: «Это еще не все, процесс продолжается, и я стану еще лучше в качестве пилота Red Bull и еще сильнее за рулем машины.
Когда ты смог обосноваться в команде и понять концепцию шасси, уже есть возможность выжимать максимум. Это приходит только со временем – чем дольше ты выступаешь на одном месте, тем лучше.
Но я уверен, что смог заметно продвинуться вперед по сравнению с прошлым годом».
Гонщик отметил, что готов к сражению с Максом за титул чемпиона: «Психологически я очень силен. Это всегда была одна из моих самых сильных сторон.
Быть напарником Макса очень непросто, так как он очень быстр и постоянно побеждает. В прошлом мы уже видели, как сложно было выживать его партнерам по команде.
Я верю в себя, но также мне нужно детально разобраться в концепции нашей машины и убедиться, что у меня есть все необходимые инструменты для предстоящей борьбы».
«Нас не спросили – и вот результат». Расселл обиделся на FIA
Хэмилтон придумал, как обойтись без тренера Анджелы
Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника
Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull
Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами
Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами
Макс о доминировании Red Bull: Что-то я не помню жалоб Тото в начале турбоэры
Макс о доминировании Red Bull: Что-то я не помню жалоб Тото в начале турбоэры Макс о доминировании Red Bull: Что-то я не помню жалоб Тото в начале турбоэры
Самое важное:
«Ради чего это? Просто фарс». Джордан раскритиковал спринты
«Ради чего это? Просто фарс». Джордан раскритиковал спринты «Ради чего это? Просто фарс». Джордан раскритиковал спринты
Ферстаппен уехал от Леклера в финальной тренировке Гран При Майами
Ферстаппен уехал от Леклера в финальной тренировке Гран При Майами Ферстаппен уехал от Леклера в финальной тренировке Гран При Майами
Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками
Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками
Кэссиди выиграл гонку ФЕ в Монако с девятой позиции
Кэссиди выиграл гонку ФЕ в Монако с девятой позиции Кэссиди выиграл гонку ФЕ в Монако с девятой позиции
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.