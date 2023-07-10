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Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

На протяжении пяти Гран При подряд, пока Макс Ферстаппен выигрывал поул за поулом, его мексиканскому напарнику даже не удавалось дойти до финала субботней сессии

Рональд Фординг
Автор:
Серхио Перес, Red Bull Racing

Хотя в последнее время гоночный консультант Хельмут Марко почти перестал критиковать Серхио Переса (объяснив это тем, что заменить того сейчас некем), болельщики Ф1 уже давно забыли, как всего два месяца назад называли пилота серьезным претендентом на титул. 

После уик-энда в Баку Перес уступал своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену всего шесть очков – сейчас разница составляет уже 99. В пяти последних Гран При мексиканец ни разу не стартовал выше 11-го места и лишь однажды смог попробовать призовое шампанское. Спринт в Шпильберге, где он стартовал и финишировал вторым, выглядит на этом фоне крохотной ложечкой меда в огромной бочке с дегтем. 

Главной проблемой для Переса внезапно стали квалификации: за то время, что Макс завоевал пять поулов из пяти возможных, Серхио постоянно встречался с какими-то непреодолимыми препятствиями на пути к третьему сегменту. 

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После гонки в Сильверстоуне, где он вновь прорывался с 15-й позиции на решетке и финишировал шестым, пилот отметил: «Сегодня ничего толком не работало. Я хорошо стартовал, но почти сразу [Эстебан] Окон вытеснил меня с трассы. Из-за этого я вновь откатился назад и потерял лишнее время, чтобы отыграть эти позиции. Потому прорыв наверх оказался более долгим. 

Затем мне не повезло вновь: мы провели пит-стоп за три или четыре круга до выезда машины безопасности». 

Серхио Перес, Red Bull RB19, Алекс Элбон, Williams FW45

Серхио Перес, Red Bull RB19, Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Он добавил: «Но я прекрасно понимаю, что причина всех сложностей – это суббота. Именно этот компонент нам важно скорректировать, так как с воскресной скоростью все обстоит неплохо». 

Гонщик рассказал, что у него есть определенные мысли о причинах сложностей в квалификациях – и уже в понедельник он будет разбираться с этим вопросом на симуляторе в Милтон-Кинсе. 

«У нас есть кое-какие идеи относительно того, что можно сделать, – отметил Серхио. – Уверен, что эта работа принесет плоды. В любом случае, я чувствую полную поддержку команды, Хельмута [Марко], Кристиана [Хорнера], всех своих инженеров.

Всем в команде известно, на что я способен. Просто иногда получается так, что ты ощущаешь себя за рулем не до конца уверенно. И тогда отставание начинает расти. Каждый гонщик сталкивается с чем-то подобным на той или иной стадии своей карьеры».

Перес заверил, что скоро прибавит: «Я по-прежнему второй в чемпионате – и уверен, что смогу переломить негативное развитие событий, вернувшись на необходимый уровень. Сейчас важнее всего избавиться от моментов, которые все осложняют. Но я знаю, что силен психологически, и не сомневаюсь, что справлюсь со всем этим».

У своего ближайшего преследователя в таблице, Фернандо Алонсо из Aston Martin, Серхио сейчас выигрывает 19 очков. Льюис Хэмилтон из Mercedes уступает мексиканцу 35. 

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