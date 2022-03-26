Перес рассказал о том, что помешало ему быть быстрее Ferrari в Джидде
По словам мексиканца, он ездил по отличной от напарника программе и вечно попадал в траффик
Серхио Перес на тренировках в пятницу в Джидде не только уступал в скорости своему напарнику Максу Ферстаппену, но и был медленнее обоих гонщиков Ferrari. При этом Ферстаппен оба раза был как минимум быстрее Карлоса Сайнса.
После сессий традиционные пресс-конференции команд не состоялись, но Перес нашел время поговорить с журналистами и объяснить свою скорость.
«Обе наши машины в тренировке ездили по разным программам, – цитирует Переса Racingnews365.com. – Нам было важно собрать данные, так что надеюсь это получилось, и теперь мы сможет найти правильные настройки.
Что касается меня, то мне сложно было проезжать быстрые круги, так как я постоянно попадал в траффик.
Думаю в субботу нас ждет плотная борьба в квалификации с Ferrari. Но пока нам важнее самим подготовиться максимально хорошо. И не прогадать в квалификации со временем выезда на трассу, так как траффик здесь действительно может все испортить».
Источник: Боссы команд вчера сильно надавили на пилотов
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