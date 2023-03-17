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Перес рассказал о незамеченной поломке Red Bull

По словам Серхио, по ходу пятничных тренировок команде Red Bull пришлось ремонтировать его машину. К сожалению, в детали он вдаваться не стал

Александр Кабановский
Автор:
Перес рассказал о незамеченной поломке Red Bull
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Второй этап сезона Формулы 1 начался для RBR ровно в том же позитивном ключе, в каком закончился первый. Лидер команды Макс Ферстаппен показал в обеих пятничных тренировках лучшее время, а его напарник Серхио Перес дважды финишировал в тройке лидеров. 

И хотя за два часа мексиканец проехал в общей сложности 46 кругов, вечером он признался, что далеко не все складывалось по планам команды. 

«Думаю, мы многое узнали о условиях на трассе, здесь они ощутимо меняются, – рассказал гонщик, который год назад стартовал в Джидде с поула. – Кроме того, у нас произошла небольшая поломка одного из механических компонентов. Надеюсь, до завтра с этим получится разобраться – это должно принести еще больше скорости. Сегодня машина вела себя несколько нестабильно, что усложнило работу с данными.

Но в целом можно сказать, что мы сильны. Но и соперники тоже – как и можно было ожидать».

Серхио спросили, что именно сломалось. 

«Я не могу вдаваться в детали, – ответил он. – Но убежден, что до завтра мы все починим».

Гонщика спросили, кого он видит своим главным соперником на этом этапе. «Надеюсь, что Макса, – улыбнулся в ответ Перес. – Наши позиции сильны. Впрочем, до завтра сразу нескольким командам наверняка удастся серьезно продвинуться вперед».

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