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Формула 1 Новость

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт

Автор:
, Ответственный редактор

По словам мексиканца, вся команда разъехалась на августовские каникулы, нарушив его планы

Перес рассказал, как они с Red Bull продлевали контракт

По ходу Гран При Бельгии Red Bull Racing официально подтвердила, что продолжит сотрудничество с Серхио Пересом. Гонщик перешел в состав «Быков» этой зимой, чему предшествовали размышления боссов команды о том, стоит ли начинать сотрудничество с мексиканцем, который прежде не имел отношения к Red Bull.

В итоге Перес оправдал ожидания: он победил в Баку, стабильно приносит очки и близок по темпу к лидеру RBR Максу Ферстаппену. 

Потому продолжение сотрудничества с Серхио не стало сюрпризом – ходя в паддоке и ходили слухи о возможности его замены.  

«Я знал, что должен все закончить за время перерыва, – рассказал гонщик на субботней медиа-сессии в Спа. – Но все разъехались на каникулы. Потому потребовалось больше времени, чем я рассчитывал. Только здесь в пятницу, когда все были на местах, мы довели дело до конца. 

Но в действительности я сам все знал уже давно – в позапрошлую среду Хельмут [Марко] с Кристианом [Хорнером] сказали мне, что будут рады продолжать сотрудничество, и что мне не стоит отвлекаться на поиск других вариантов».

В 2021-м Пересу пришлось потратить несколько первых Гран При на адаптацию к машине. По его словам, это был неизбежный процесс, и новый чемпионат он рассчитывает начать совершенно иначе.

«В следующем году у меня будут серьезные возможности, – объяснил Серхио. – Все начнут с нуля. Не секрет, что в этом году у меня были сложности с тем, чтобы получить от машины максимум.

Думаю, сейчас я гораздо лучше представляю общую картину, в том числе и те моменты, которые повлияют на создание новой машины. Так что это большая возможность».

Серхио Перес, Red Bull RB16B

Серхио Перес, Red Bull RB16B

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом мексиканец добавил, что объявление о продлении контракта едва ли снизит давление на него. 

«Я уже очень давно в этом спорте, и единственная причина, почему я здесь – это стремление провести каждый следующий уик-энд лучше предыдущего, – сказал Перес. – И если случается плохой день, я никогда не позволяю себе думать: "А, не страшно, у меня же есть контракт". 

Ты оказался на этом уровне, так как очень этого хотел. Без этого стремления ничего бы не вышло. Так что от наличия контракта ничего не меняется. Он лишь заставляет тебя больше думать о том, как помочь команде, как быть более открытым с ней. И в этом плане стабильность и впрямь полезна». 

Он добавил: «Новая машина будет иметь совершенно другую концепцию, и мой опыт позволяет на многое влиять. Мне кажется, что даже опытный гонщик не в силах что-то серьезно изменить, если сам технический проект уже не новый и скоро перестанет использоваться. Другое дело – начало новой эры, когда опыт и стабильность состава весьма важны». 

Перес также рассказал, что даже не имея гарантий продолжения сотрудничества с Red Bull, он не искал в первой половине сезона альтернативные варианты продолжения карьеры: «Я ни с кем не говорил, так как сразу дал команде понять, что хочу остаться. К счастью, это желание оказалось взаимным».

По итогам 11 Гран При Серхио занимает в общем зачете пятое место, заработав 104 очка.

Дополнительная информация: Люк Смит

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