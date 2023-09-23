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Перес рассказал, что пожертвовал квалификацией ради гоночного темпа

В отличие от своего напарника по Red Bull Макса Ферстаппена, мексиканец выглядел в субботней сессии на «Сузуке» не слишком выразительно и остался пятым. Вот как он объяснил такой результат

Александр Кабановский
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19

По ходу всего уик-энда Гран При Японии Серхио Перес отставал от партнера по команде, а в квалификации и вовсе остался почти в восьми десятых и четырех позициях позади.

Как объяснил сам гонщик, он оказался в невыгодной ситуации, когда решил для гарантированного прохода дальше использовать свежий комплект шин Soft в конце второго сегмента. Ферстаппен не сделал этого и смог провести в решающей стадии две попытки против одной у Переса. 

«Макс был очень силен весь уик-энд, – объяснил мексиканец в интервью FOX Sports. – М меня же по ходу этапа продолжаются сложности в быстрых поворотах. Машина недостаточно стабильна в них, что приводит к небольшим потерям. 

Квалификация сложилась не идеально, я потерял свежий комплект шин, на который рассчитывал. Думаю, из-за этого я не смог как следует подготовить решающий круг и потерял на нем около трех десятых». 

Говоря о сложностях с настройками, Серхио продолжил: «В тренировках мы перепробовали все, что только возможно. На самом дела, по ходу последних Гран При нам удалось добиться ощутимого прогресса, но в этот раз машина выглядит немного странно».

При этом Перес отметил, что связывает главные надежды с гонкой, к которой они с командах готовились в первую очередь. 

«Мы в первую очередь занимались длинными дистанциями, так как нам быстро стало ясно, что с темпом на одном круге все довольно сложно, – объяснил пилот. – Но зато завтра мы сможем ехать быстро и бороться за хороший результат».

За всю историю гонок Ф1 на «Сузуке» был зафиксировал всего один случай победы с пятой позиции – Фернандо Алонсо за рулем Renault стал сильнейшим в сезоне-2006. 

Год назад Перес финишировал на Гран При Японии вторым, чем гарантировал Ферстаппену второй чемпионский титул. 

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