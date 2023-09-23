Перес рассказал, что пожертвовал квалификацией ради гоночного темпа
В отличие от своего напарника по Red Bull Макса Ферстаппена, мексиканец выглядел в субботней сессии на «Сузуке» не слишком выразительно и остался пятым. Вот как он объяснил такой результат
По ходу всего уик-энда Гран При Японии Серхио Перес отставал от партнера по команде, а в квалификации и вовсе остался почти в восьми десятых и четырех позициях позади.
Как объяснил сам гонщик, он оказался в невыгодной ситуации, когда решил для гарантированного прохода дальше использовать свежий комплект шин Soft в конце второго сегмента. Ферстаппен не сделал этого и смог провести в решающей стадии две попытки против одной у Переса.
«Макс был очень силен весь уик-энд, – объяснил мексиканец в интервью FOX Sports. – М меня же по ходу этапа продолжаются сложности в быстрых поворотах. Машина недостаточно стабильна в них, что приводит к небольшим потерям.
Квалификация сложилась не идеально, я потерял свежий комплект шин, на который рассчитывал. Думаю, из-за этого я не смог как следует подготовить решающий круг и потерял на нем около трех десятых».
Говоря о сложностях с настройками, Серхио продолжил: «В тренировках мы перепробовали все, что только возможно. На самом дела, по ходу последних Гран При нам удалось добиться ощутимого прогресса, но в этот раз машина выглядит немного странно».
При этом Перес отметил, что связывает главные надежды с гонкой, к которой они с командах готовились в первую очередь.
«Мы в первую очередь занимались длинными дистанциями, так как нам быстро стало ясно, что с темпом на одном круге все довольно сложно, – объяснил пилот. – Но зато завтра мы сможем ехать быстро и бороться за хороший результат».
За всю историю гонок Ф1 на «Сузуке» был зафиксировал всего один случай победы с пятой позиции – Фернандо Алонсо за рулем Renault стал сильнейшим в сезоне-2006.
Год назад Перес финишировал на Гран При Японии вторым, чем гарантировал Ферстаппену второй чемпионский титул.
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Японии
Стартовая решетка Гран При Японии Стартовая решетка Гран При Японии
Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии
Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
«Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing
«Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing «Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing
В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура
В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура
Самое важное:
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.