Перес рассказал, что помешало ему обогнать Норриса в спринте
По словам мексиканского гонщика, если бы не провальный старт, он бы почти точно финишировал в субботу вторым
Серхио Перес стартовал в спринте на «Интерлагосе» третьим, однако первый круг смог завершить только на пятой позиции: Джордж Расселл опередил пилота Red Bull уже в первом повороте, а Льюису Хэмилтону удалось выйти вперед в четвертом.
Однако в этот раз у Переса был хороший гоночный темп, и к десятому кругу тот вернулся на третье место, оставив позади обоих соперников из Mercedes. Добиться большего до самого финиша Серхио уже не удалось – он финишировал без малого в десяти секундах за Ландо Норрисом из McLaren.
Говоря о своем субботнем выступлении, мексиканец сказал в телеинтервью: «Гонка вышла непростой. Началось все с просто ужасного старта, из-за которого я пропустил Джорджа, а чуть позже и Льюиса.
После этого пришлось сражаться. В этой борьбе я здорово загрузил шины, за что и вынужден был расплачиваться ближе к финишу».
Он добавил: «Но в целом день получился хорошим, мы заработали важные очки. Жаль, что старт получился таким. Без этого я мог добиться куда большего.
Проблема была в том, что у меня не было возможности контролировать состояние резины. Нужно было атаковать, хотя мы заранее знали, что на этой трассе такое не проходит бесследно. Ну а потом наступила расплата».
Перес финишировал в тройке впервые с Гран При Италии в начале сентября. Однако в главной бразильской гонке его ждет старт только с девятого места.
«Сегодняшний результат важен, но еще важнее сейчас надо сохранять ход, – сказал Серхио. – Надеюсь, завтра в главной гонке мы тоже сможем добиться хорошего результата».
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