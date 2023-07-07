Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli
Компания Pirelli обновила к Сильверстоуну свои шины. Пилот Red Bull рассказал, чем они отличаются от прежних
Еще весной, увидев рост скорости машин по сравнению с 2022 годом, в руководстве Ф1 попросили шинников Pirelli сделать гоночные слики более прочными. Миланские инженеры, сохранив состав резиновой смеси, укрепили силовой каркас – и привезли усовершенствованную спецификацию на британский Гран При.
По первым оценкам по итогам двух часовых тренировок, свойства резины остались в целом прежними, а об интересных деталях репортерам поведал Серхио Перес.
«Теперь критически важно стало правильно проехать разгонный круг [перед быстрой попыткой], – объяснил гонщик Red Bull, завершивший пятницу с четвертым результатом. – Думаю, если нам это удастся, то у нас хорошие шансы в квалификации, а с ней и в гонке».
Мексиканец добавил: «Пятница вышла позитивной и интересной. Мы многое смогли узнать, так что впереди долгий вечер – надо будет во всех деталях разобраться с новыми шинами. Надеюсь, завтра получится сделать еще шаг вперед и сразиться за подиум».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Лидером обеих тренировок в Сильверстоуне стал лидер «Быков» Макс Ферстаппен. Он поддержал напарника.
«Хороший день, – сказал чемпион. – Поначалу было немного скользко, но это из-за того, что давление в шинах здесь несколько выше. Понятно, что все в равной ситуации, но просто условия в таком случае немного сложнее.
Но в целом машина едет хорошо. Мы довольны ей – а также тем, что выполнили собственную программу в каждой из тренировок. На длинных сериях все выглядит неплохо. Конечно, всегда можно сделать машину еще лучше, но день вышел позитивным».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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