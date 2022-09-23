Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года
По мнению мексиканца, 24 этапа за год – это слишком большая нагрузка на участников чемпионата
На этой неделе FIA опубликовала список гонок будущего сезона, включающий в общей сложности 24 этапа – это рекордная величина за всю историю чемпионата мира.
Столь напряженный график понравился далеко не всем в паддоке: ведь для тех, кто приезжает на Гран При в среду, в покидает его в понедельник, такой календарь практически не оставляет время на отдых.
Мнение многих выразил пилот Red Bull Серхио Перес.
«Он чересчур напряженный, – сказал мексиканец про новый календарь в эфире национального канала FOX Sports. – Думаю, формуле 1 пора вводить какие-то лимиты. Ведь у нас еще есть дни работы на симуляторе, спонсорские мероприятия. Расписание получается невероятно насыщенным.
Без сомнений, это будет самый долгий год для Формулы 1. Думаю, гонщикам во многих отношениях станет еще сложнее, чем сейчас. Это коснется и сотрудников команд, и вообще всех, кто ездит на гонки. Да и для остальных год едва ли будет простым».
Перес добавил, что единственный выход может быть в том, чтобы максимально тщательно планировать свое время между Гран При.
«Думаю, каждому из нас нужна структура [менеджмента], которая позволит распланировать сезон, – объяснил Серхио. – Конечно, главный приоритет будет у всего, что связано с работой на трассе, но у больших команд вроде Red Bull есть много спонсоров, потому много обязательств перед ними. Так что остается только самим заниматься организацией графика».
В 2022 году календарь Ф1 включает 22 Гран При, включая три в спринтерском формате.
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Перес раскритиковал календарь Ф1 2023 года
По мнению мексиканца, 24 этапа за год – это слишком большая нагрузка на участников чемпионата
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