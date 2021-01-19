Перес провел первый рабочий день в Red Bull

Серхио Перес в конце прошлого года вышел победителем из очень непростой борьбы за место в команде Red Bull Racing. Во вторник мексиканец приступил к работе на новом месте.

Он приехал на базу в Милтон-Кинс. Сначала пресс-служба интриговала короткими видео под общей темой «Кто же это к нам приехал?», а затем опубликовала кадры подгонки сиденья и приветствием от пилота: «Привет, Red Bull Racing!»

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