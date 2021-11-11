Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии

Alfa Romeo снова в очках

Под конец сезона швейцаро-итальянская команда набрала хороший ход. В Мексике у нее были все шансы финишировать в топ-10 обеими машинами, если бы не провальная тактика для Джовинацци. Непонятно, чем для команды обернется скандал после того, как итальянец по сути обвинил ее в саботаже. Но в остальном все вводные для успеха в Сан-Пауло у Alfa Romeo есть.

Здесь тоже будут горы и связки скоростных поворотов, а мотор не сыграет большой роли. Профилированная бразильская трасса требует большого мастерства от пилотов, и уж как минимум к Райкконену в этом плане нет вопросов. Плюс сам многоликий Sauber зачастую бывал на «Интерлагосе» успешен. Взять хоть двойной финиш в топ-5 на последнем на данный момент Гран При Бразилии. Могут повторить? Вряд ли. Заехать в топ-10? Вполне!

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Антонио Джовинаци, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Мазепин не стартует последним

Вряд ли профилированная и скоростная трасса подойдет лишенным прижима машинам Haas. Да и от новичка сезона ждать успехов на таком сложном автодроме не приходится. Скорее всего, Никита будет в Сан-Пауло самым медленным, но стартовать последним ему все равно не придется.

Кажется, штрафы за моторы уже отбыли все, кто мог, но от повторной поломки никто не застрахован. Как и от аварии. Так что Мазепин наверняка вновь не будет 20-м на стартовой решетке. И мы бы вообще не заостряли на этом внимание если бы не один момент: Никита уже девять Гран При подряд не стартует с последнего места. То есть в Бразилии он может и должен довести эту серию до круглого числа. Должны же у дебютанта на худшей машине в пелотоне быть хоть какие-то достижения!

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Перес без подиума

Red Bull – явный фаворит бразильского этапа, а у Чеко серия из трех подиумов подряд. Казалось бы, все говорит за мексиканца, но в Сан-Пауло я бы на него не ставил.

Проблема в том, что «Интерлагос» вообще не подходит под стиль пилотажа Чеко, что он неоднократно доказывал. За девять лет Перес провел лишь одну по-настоящему успешную гонку в Бразилии, став четвертым в 2016-м. Но тогда гонка по большей части состояла из красных флагов и успех Чеко во многом был вопросом удачи.

В целом же, Перес не вписывается в требования бразильской трассы. Тут нет ни длинных прямых, ни резких торможений, зато постоянные повороты и перепады высот. Конечно, машина явно будет позволять Чеко многое, но я бы скорее поверил в выстрел на подиум Леклера или Норриса, чем в успех Переса.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Машина безопасности выедет минимум два раза

Вообще, бразильские этапы всегда обильны на столкновения, вылеты и выезды сейфти-кара. Вспомните хоть последнюю гонку, когда столкнулись две Ferrari, а Хэмилтон лишил Элбона первого подиума в карьере.

Нынешний сезон вообще получается изрядно аварийным и богатым на красные флаги. Так что вполне логично ждать от Бразилии пополнения списка невероятных гонок с чередой неожиданных событий. В том числе аварийных.

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri оторвется от Alpine

В какой-то момент казалось, что победа Окона и успехи Алонсо обеспечили Alpine отрыв в борьбе за пятое место Кубка конструкторов. Но три последних Гран При французы проиграли конкурентам из Фаэнцы с общим счетом 3:22, и вот, в турнирной таблице уже равенство. А после Сан-Пауло Alpine наверняка окажется отстающей.

Конфигурация бразильской трассы намного больше подходит AlphaTauri, чем любящей тягучие медленные повороты бывшей Renault. Второе место Пьера Гасли в Бразилии-2019, конечно, скорее счастливое стечение обстоятельств, но попасть в топ-6 ему и сейчас по силам. Соперникам же будет крайне непросто.

Фернандо Алонсо вытащил очки в Мексике за счет личного мастерства, но в Бразилии даже он никогда не был особо хорош. Только вдумайтесь: за 17 попыток Нандо ни разу не выиграл в Сан-Пауло. Вряд ли в мире есть другая такая трасса.

Эстебан Окон и вовсе с трех попыток не смог ни разу попасть в очки. Так что бразильский эта не кажется удобным ни машине Alpine, ни ее пилотам. С AlphaTauri все совсем наоборот.

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Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Бразилии

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 0 1 1 13,2 Себастьян Феттель (Aston Martin) 13 2 3 1 12,9 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 13 2 2 1 11,5 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 16 3 1 1 10,75 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 5 10 Фернандо Алонсо (Alpine) 17 2 0 2 9,8 Пьер Гасли (AlphaTauri) 3 0 0 2 6 Валттери Боттас (Mercedes) 7 2 0 2 5,6 Карлос Сайнс (Ferrari) 5 1 0 3 4,6 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4 Даниэль Риккардо (McLaren) 9 1 0 4 3,7 Шарль Леклер (Ferrari) 2 1 0 7 3 Серхио Перес (Red Bull) 9 1 0 4 2,8 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 12 0 Эстебан Окон (Alpine) 3 1 0 12 0 Лэнс Стролл (Aston Martin) 3 1 0 16 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Николя Латифи (Williams) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)