Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии
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Alfa Romeo снова в очках
Под конец сезона швейцаро-итальянская команда набрала хороший ход. В Мексике у нее были все шансы финишировать в топ-10 обеими машинами, если бы не провальная тактика для Джовинацци. Непонятно, чем для команды обернется скандал после того, как итальянец по сути обвинил ее в саботаже. Но в остальном все вводные для успеха в Сан-Пауло у Alfa Romeo есть.
Здесь тоже будут горы и связки скоростных поворотов, а мотор не сыграет большой роли. Профилированная бразильская трасса требует большого мастерства от пилотов, и уж как минимум к Райкконену в этом плане нет вопросов. Плюс сам многоликий Sauber зачастую бывал на «Интерлагосе» успешен. Взять хоть двойной финиш в топ-5 на последнем на данный момент Гран При Бразилии. Могут повторить? Вряд ли. Заехать в топ-10? Вполне!
Антонио Джовинаци, Alfa Romeo Racing C41
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Мазепин не стартует последним
Вряд ли профилированная и скоростная трасса подойдет лишенным прижима машинам Haas. Да и от новичка сезона ждать успехов на таком сложном автодроме не приходится. Скорее всего, Никита будет в Сан-Пауло самым медленным, но стартовать последним ему все равно не придется.
Кажется, штрафы за моторы уже отбыли все, кто мог, но от повторной поломки никто не застрахован. Как и от аварии. Так что Мазепин наверняка вновь не будет 20-м на стартовой решетке. И мы бы вообще не заостряли на этом внимание если бы не один момент: Никита уже девять Гран При подряд не стартует с последнего места. То есть в Бразилии он может и должен довести эту серию до круглого числа. Должны же у дебютанта на худшей машине в пелотоне быть хоть какие-то достижения!
Никита Мазепин, Haas VF-21
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Перес без подиума
Red Bull – явный фаворит бразильского этапа, а у Чеко серия из трех подиумов подряд. Казалось бы, все говорит за мексиканца, но в Сан-Пауло я бы на него не ставил.
Проблема в том, что «Интерлагос» вообще не подходит под стиль пилотажа Чеко, что он неоднократно доказывал. За девять лет Перес провел лишь одну по-настоящему успешную гонку в Бразилии, став четвертым в 2016-м. Но тогда гонка по большей части состояла из красных флагов и успех Чеко во многом был вопросом удачи.
В целом же, Перес не вписывается в требования бразильской трассы. Тут нет ни длинных прямых, ни резких торможений, зато постоянные повороты и перепады высот. Конечно, машина явно будет позволять Чеко многое, но я бы скорее поверил в выстрел на подиум Леклера или Норриса, чем в успех Переса.
Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Машина безопасности выедет минимум два раза
Вообще, бразильские этапы всегда обильны на столкновения, вылеты и выезды сейфти-кара. Вспомните хоть последнюю гонку, когда столкнулись две Ferrari, а Хэмилтон лишил Элбона первого подиума в карьере.
Нынешний сезон вообще получается изрядно аварийным и богатым на красные флаги. Так что вполне логично ждать от Бразилии пополнения списка невероятных гонок с чередой неожиданных событий. В том числе аварийных.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
AlphaTauri оторвется от Alpine
В какой-то момент казалось, что победа Окона и успехи Алонсо обеспечили Alpine отрыв в борьбе за пятое место Кубка конструкторов. Но три последних Гран При французы проиграли конкурентам из Фаэнцы с общим счетом 3:22, и вот, в турнирной таблице уже равенство. А после Сан-Пауло Alpine наверняка окажется отстающей.
Конфигурация бразильской трассы намного больше подходит AlphaTauri, чем любящей тягучие медленные повороты бывшей Renault. Второе место Пьера Гасли в Бразилии-2019, конечно, скорее счастливое стечение обстоятельств, но попасть в топ-6 ему и сейчас по силам. Соперникам же будет крайне непросто.
Фернандо Алонсо вытащил очки в Мексике за счет личного мастерства, но в Бразилии даже он никогда не был особо хорош. Только вдумайтесь: за 17 попыток Нандо ни разу не выиграл в Сан-Пауло. Вряд ли в мире есть другая такая трасса.
Эстебан Окон и вовсе с трех попыток не смог ни разу попасть в очки. Так что бразильский эта не кажется удобным ни машине Alpine, ни ее пилотам. С AlphaTauri все совсем наоборот.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Бразилии
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|
Макс Ферстаппен
(Red Bull)
|5
|0
|1
|1
|13,2
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|13
|2
|3
|1
|12,9
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|13
|2
|2
|1
|11,5
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|16
|3
|1
|1
|10,75
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|5
|10
|
Фернандо Алонсо (Alpine)
|17
|2
|0
|2
|9,8
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|3
|0
|0
|2
|6
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|2
|0
|2
|5,6
|
Карлос Сайнс
(Ferrari)
|5
|1
|0
|3
|4,6
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|0
|0
|8
|4
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|9
|1
|0
|4
|3,7
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|2
|1
|0
|7
|3
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|9
|1
|0
|4
|2,8
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|0
|0
|12
|0
|Эстебан Окон (Alpine)
|3
|1
|0
|12
|0
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|3
|1
|0
|16
|0
|
Никита Мазепин (Haas)
|0
|
Мик Шумахер (Haas)
|0
|
Николя Латифи (Williams)
|0
|
Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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