Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин
Пилоты Racing Point удивились отсутствию темпа под дождем
Серхио Перес был одним из самых быстрых пилотов Гран При Штирии во время пятничных тренировок. Он показал лучшее время на первой сессии, а по итогам второй стал третьим. Однако в квалификации мексиканец вылетел уже в первом сегменте, оставшись только 17-м.
По словам пилота Racing Point, причиной провала стала неудача с прогревом резины в дождевых условиях.
«Я сильно разочарован, – сказал Перес журналистам. – Мы готовились к отличному уик-энду, так как посуху наш темп очень хорош. Но на мокрой трассе не смогли поймать ритм.
У меня были большие проблемы с прогревом резины. Мне потребовалось два-три круга, чтобы прогреть шины, а когда я наконец начал хороший круг, его сорвал красный флаг. Теперь остается только думать про завтра».
Racing Point хорошо смотрелась в гонке в Шпильберге на прошлой неделе. Но в этот раз Перес не ждет легкой прогулки: «Прорываться и обгонять будет трудно, но у нас хорошая машина, так что сделаем, что сможем. Прежде нам уже такое удавалось, надеюсь, и завтра получится».
Напарник Переса Лэнс Стролл пробился в Q2, но там успеха не добился, став 13-м. Позже он поднялся на строчку выше из-за штрафа Шарля Леклера.
«Не знаю, что случилось в конце, – сказал Лэнс. – В Q2 мы просто растворились. Я потерял сцепление и не смог прибавить в конце. Начало было хорошее, в Q1 и на старте Q2 мне было комфортно. Мы были боеспособны, но на последнем комплекте шин в Q2 растеряли сцепление, а остальные смогли прибавить. Не знаю, в чем причина».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
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|Серхио Перес В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл