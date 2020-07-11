Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Серхио Перес был одним из самых быстрых пилотов Гран При Штирии во время пятничных тренировок. Он показал лучшее время на первой сессии, а по итогам второй стал третьим. Однако в квалификации мексиканец вылетел уже в первом сегменте, оставшись только 17-м.

По словам пилота Racing Point, причиной провала стала неудача с прогревом резины в дождевых условиях.

«Я сильно разочарован, – сказал Перес журналистам. – Мы готовились к отличному уик-энду, так как посуху наш темп очень хорош. Но на мокрой трассе не смогли поймать ритм.

У меня были большие проблемы с прогревом резины. Мне потребовалось два-три круга, чтобы прогреть шины, а когда я наконец начал хороший круг, его сорвал красный флаг. Теперь остается только думать про завтра».

Racing Point хорошо смотрелась в гонке в Шпильберге на прошлой неделе. Но в этот раз Перес не ждет легкой прогулки: «Прорываться и обгонять будет трудно, но у нас хорошая машина, так что сделаем, что сможем. Прежде нам уже такое удавалось, надеюсь, и завтра получится».

Напарник Переса Лэнс Стролл пробился в Q2, но там успеха не добился, став 13-м. Позже он поднялся на строчку выше из-за штрафа Шарля Леклера.

«Не знаю, что случилось в конце, – сказал Лэнс. – В Q2 мы просто растворились. Я потерял сцепление и не смог прибавить в конце. Начало было хорошее, в Q1 и на старте Q2 мне было комфортно. Мы были боеспособны, но на последнем комплекте шин в Q2 растеряли сцепление, а остальные смогли прибавить. Не знаю, в чем причина».