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Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни

Как оказалось, пилот Red Bull прорвался в Шпильберге с 15-го места на подиум, находясь далеко не в лучшей физической форме

Мэтт Кью
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес не приехал в паддок для медиа-дня в четверг из-за скверного самочувствия, но уже утром в пятницу глава его команды Кристиан Хорнер сообщил, что мексиканец в порядке и сможет сесть за руль. 

Перес финишировал вторым в субботнем спринте, а в главной гонке замкнул тройку призеров, даже несмотря на старт с 15-й позиции. Лишь после этого он признался, что выступал в этот уик-энд далеко не в оптимальных кондициях. 

«Я очень доволен, – сказал гонщик в интервью после финиша. – Уик-энд был крайне сложным для меня с точки зрения физического состояния.  

Я был невероятно слаб, так как проболел весь четверг. Потому выступать было непросто. Даже во время уик-энда я чувствовал жар и почти не спал. Тем более впечатляющим выглядит сегодняшний прорыв. Команда подготовила грамотную тактику, а темп был отличным».

Серхио добавил, что рад вернуться на подиум, где не был с этапа в Майами: «У меня был непростой отрезок. Но Теперь, надеюсь, мы вернулись и больше не уступим эти позиции».

Отставание Переса от Макса Ферстаппена в общем зачете выросло до 81 очка.  

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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