Перес признал свою вину в квалификационной аварии

Если для Макса Ферстаппена суббота в Монако стала днем триумфа, то в другой половине гараже Red Bull царили прямо противоположные эмоции. Серхио Перес, который считается одним из главных специалистов пелотона по городским трассам, разбил машину и выбыл из борьбы на первых же минутах сессии.

Теперь ему предстоит стартовать последним, так что просто заработать очки уже будет очень непросто, а о какой-то борьбе за призовое место мексиканцу стоит забыть как минимум до Барселоны.

«Все складывалось хорошо, – рассказал Перес о случившемся. – Я был доволен балансом машины и, как всегда в первом сегменте квалификации, пробовал постепенно прибавлять, отыскивая ее пределы.

На входе в первый поворот задок понесло, причем в самый последний момент. Я превратился в пассажира и уже ничего не мог поделать. Срезать поворот было уже поздно, а чтобы выйти из него, не осталось места. Так что я задел стену.

Это серьезная ошибка с моей стороны, и мне крайне неудобно перед командой».

Он продолжил: «Я очень разочаровал сам себя. Завтра будет невероятно сложно что-то исправить».

Серхио в любом случае сохранит второе место в общем зачете, так как опережает Фернандо Алонсо из Aston Martin на 30 очков.

Дополнительная информация: Меган Уайт