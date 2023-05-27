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Перес признал свою вину в квалификационной аварии

Мексиканский гонщик Red Bull извинился перед командой за то, что не смог принести ей результат в субботней сессии Гран При Монако

Александр Кабановский
Автор:
Машина Серхио Переса, Red Bull RB19, после аварии

Если для Макса Ферстаппена суббота в Монако стала днем триумфа, то в другой половине гараже Red Bull царили прямо противоположные эмоции. Серхио Перес, который считается одним из главных специалистов пелотона по городским трассам, разбил машину и выбыл из борьбы на первых же минутах сессии. 

Теперь ему предстоит стартовать последним, так что просто заработать очки уже будет очень непросто, а о какой-то борьбе за призовое место мексиканцу стоит забыть как минимум до Барселоны. 

«Все складывалось хорошо, – рассказал Перес о случившемся. – Я был доволен балансом машины и, как всегда в первом сегменте квалификации, пробовал постепенно прибавлять, отыскивая ее пределы.

На входе в первый поворот задок понесло, причем в самый последний момент. Я превратился в пассажира и уже ничего не мог поделать. Срезать поворот было уже поздно, а чтобы выйти из него, не осталось места. Так что я задел стену. 

Это серьезная ошибка с моей стороны, и мне крайне неудобно перед командой».

Он продолжил: «Я очень разочаровал сам себя. Завтра будет невероятно сложно что-то исправить». 

Серхио в любом случае сохранит второе место в общем зачете, так как опережает Фернандо Алонсо из Aston Martin на 30 очков. 

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Дополнительная информация: Меган Уайт

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