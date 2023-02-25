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Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Последний день зимней сессии, как и ожидалось, стал самым быстрым. В итоге пилоты перекрыли результат прошлогоднего поула, а во главе протокола оказалась Red Bull

Александр Кабановский
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Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1
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По ходу тестов в Бахрейне на первую строчку поднимались самые разные пилоты из всевозможных команд, но в итоге все завершилось именно так, как многие предсказывали еще до начала заездов. 

После доминирующего преимущества в сезоне-2022 и в условиях стабильного регламента команда Red Bull сохранила преимущество. В субботу лидер «Быков» Макс Ферстаппен не садился за руль, но его напарник Серхио Перес убедительно продемонстрировал силу RB19.

Большую часть дня мексиканец оставался позади, но под вечер, когда спала жара, на мягких шинах С4 проехал круг за 1:30.305. Это на четверть секунды лучше результата, который принес Шарль Леклеру поул Гран При Бахрейна в прошлом марте. 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Главным преследователем Red Bull неожиданно стала Mercedes. Льюис Хэмилтон, проводивший за рулем W14 вторую половину дня, в какой-то момент даже вышел вперед, но в итоге проиграл три с половиной десятых. При этом семикратный чемпион использовал более мягкий состав С5.

Валттери Боттас, который в середине субботы потерял полтора часа из-за отказа коробки передач Alfa Romeo, в итоге вернулся на трассу и подтвердил пятничный результат своего напарника Чжоу Гуаньюя третьим временем (+0,522 на С5). 

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Лишь следом в протоколе расположились гонщики Ferrari. Карлос Сайнс стал лучшим с утра, а Шарль леклер превзошел его результат на 0,012 секунды. Оба использовали шины С4 – но обязательно нужно отметить, что Скудерия проводила свои быстрые попытки за пару часов до клетчатого флага, когда условия были менее благоприятными. 

Леклер не тренировал квалификационные попытки в одно время с Пересом и Хэмилтоном, потому к семи десятым отставания Ferrari стоит относиться с осторожностью.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Юки Цунода замкнул шестерку лидеров – пилот AlphaTauri стал последним, кто уступил Red Bull менее секунды. Вмеcnt с Ником де Врисом гонщики команды из Фаэнцы большую часть дня работали в гоночной конфигурации, и лишь под конец японец выдал пару быстрых попыток. 

Кевин Магнуссен поставил рекорд по пройденной дистанции – за рулем Haas за четыре с половиной часа он проехал 95 кругов или более 500 км, при этом еще и показал седьмую скорость. 

Впервые за три дня тестов представители Aston Martin не вошли в тройку лидеров – Фернандо Алонсо и Фелипе Другович стали девятым и десятым, не сумев опередить работавшего с утра Джорджа Расселла. 

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, на пит-лейне

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, на пит-лейне

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Лучшим результатом McLaren стало 11-е время Ландо Норриса. Команда весь день сражалась преимущественно с собственной машиной, ремонтируя ее надкрылки. Еще ниже в протоколе расположились представители Alpine. 

Алекс Элбон из Williams больше всех проехал за день – гонщик Williams оставил позади 136 кругов, однако по темпу стал только 13-м. 

В следующий раз машины Ф1 появятся на трассе в Сахире в ближайшую пятницу в 14:30 Мск, когда стартует первая тренировка первого этапа 74-го сезона чемпионата мира.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финального тестового дня в Бахрейне.

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Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 25 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
1. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:30.305 С4 133
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:30.664 0,359 С5 65
3. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:30.827 0,522 С5 131
4. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:31.024 0,719 С4 67
5. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:31.036 0,731 С4 76
6. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:31.261 0,956 С4 79
7. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:31.381 1,076 С4 95
8. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:31.442 1,137 С5 83
9. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:31.450 1,145 С4 80
10. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:32.075 1,750 С5 77
11. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:32.160 1,855 С3 37
12. France Пьер Гасли France Alpine
 1:32.762

2,457

С3

56
13. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 2,488 С5 136
14. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.257

2,952

С3

76
15. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:33.329 3,024 С3 77
16. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.655 3,350 С3 44
17. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:38.244 4,939 С3 87
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