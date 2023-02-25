Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1
Последний день зимней сессии, как и ожидалось, стал самым быстрым. В итоге пилоты перекрыли результат прошлогоднего поула, а во главе протокола оказалась Red Bull
По ходу тестов в Бахрейне на первую строчку поднимались самые разные пилоты из всевозможных команд, но в итоге все завершилось именно так, как многие предсказывали еще до начала заездов.
После доминирующего преимущества в сезоне-2022 и в условиях стабильного регламента команда Red Bull сохранила преимущество. В субботу лидер «Быков» Макс Ферстаппен не садился за руль, но его напарник Серхио Перес убедительно продемонстрировал силу RB19.
Большую часть дня мексиканец оставался позади, но под вечер, когда спала жара, на мягких шинах С4 проехал круг за 1:30.305. Это на четверть секунды лучше результата, который принес Шарль Леклеру поул Гран При Бахрейна в прошлом марте.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Главным преследователем Red Bull неожиданно стала Mercedes. Льюис Хэмилтон, проводивший за рулем W14 вторую половину дня, в какой-то момент даже вышел вперед, но в итоге проиграл три с половиной десятых. При этом семикратный чемпион использовал более мягкий состав С5.
Валттери Боттас, который в середине субботы потерял полтора часа из-за отказа коробки передач Alfa Romeo, в итоге вернулся на трассу и подтвердил пятничный результат своего напарника Чжоу Гуаньюя третьим временем (+0,522 на С5).
Валттери Боттас, Alfa Romeo C43
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Лишь следом в протоколе расположились гонщики Ferrari. Карлос Сайнс стал лучшим с утра, а Шарль леклер превзошел его результат на 0,012 секунды. Оба использовали шины С4 – но обязательно нужно отметить, что Скудерия проводила свои быстрые попытки за пару часов до клетчатого флага, когда условия были менее благоприятными.
Леклер не тренировал квалификационные попытки в одно время с Пересом и Хэмилтоном, потому к семи десятым отставания Ferrari стоит относиться с осторожностью.
Юки Цунода, AlphaTauri AT04
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Юки Цунода замкнул шестерку лидеров – пилот AlphaTauri стал последним, кто уступил Red Bull менее секунды. Вмеcnt с Ником де Врисом гонщики команды из Фаэнцы большую часть дня работали в гоночной конфигурации, и лишь под конец японец выдал пару быстрых попыток.
Кевин Магнуссен поставил рекорд по пройденной дистанции – за рулем Haas за четыре с половиной часа он проехал 95 кругов или более 500 км, при этом еще и показал седьмую скорость.
Впервые за три дня тестов представители Aston Martin не вошли в тройку лидеров – Фернандо Алонсо и Фелипе Другович стали девятым и десятым, не сумев опередить работавшего с утра Джорджа Расселла.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60, на пит-лейне
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Лучшим результатом McLaren стало 11-е время Ландо Норриса. Команда весь день сражалась преимущественно с собственной машиной, ремонтируя ее надкрылки. Еще ниже в протоколе расположились представители Alpine.
Алекс Элбон из Williams больше всех проехал за день – гонщик Williams оставил позади 136 кругов, однако по темпу стал только 13-м.
В следующий раз машины Ф1 появятся на трассе в Сахире в ближайшую пятницу в 14:30 Мск, когда стартует первая тренировка первого этапа 74-го сезона чемпионата мира.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финального тестового дня в Бахрейне.
Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 25 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:30.305
|–
|С4
|133
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:30.664
|0,359
|С5
|65
|3.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.827
|0,522
|С5
|131
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:31.024
|0,719
|С4
|67
|5.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:31.036
|0,731
|С4
|76
|6.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:31.261
|0,956
|С4
|79
|7.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:31.381
|1,076
|С4
|95
|8.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31.442
|1,137
|С5
|83
|9.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:31.450
|1,145
|С4
|80
|10.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:32.075
|1,750
|С5
|77
|11.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:32.160
|1,855
|С3
|37
|12.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:32.762
|
2,457
|
С3
|
56
|13.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|2,488
|С5
|136
|14.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.257
|
2,952
|
С3
|
76
|15.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:33.329
|3,024
|С3
|77
|16.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.655
|3,350
|С3
|44
|17.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:38.244
|4,939
|С3
|87
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